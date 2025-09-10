ชัยชนะของจีนในสงครามโลกครั้งที่ 2 สร้างเงื่อนไขเอื้อฟื้นฟูชาติจีน

สถาบันซินหัว คลังสมองของสำนักข่าวซินหัว เผยแพร่รายงานระบุว่าชัยชนะอันยิ่งใหญ่ในสงครามประชาชนจีนต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นได้สร้างเงื่อนไขสำคัญให้ประชาชนจีนสร้างเส้นทางที่ถูกต้องสู่การฟื้นฟูชาติภายใต้การนำของพรรคคอมมิวนิสต์จีน
รายงานฉบับดังกล่าวมีชื่อว่า "รำลึกประวัติศาสตร์และผดุงความยุติธรรม - คุณูปการยิ่งใหญ่ของสมรภูมิหลักทางตะวันออกในสงครามต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์โลก" เผยแพร่ทั้งฉบับภาษาจีนและภาษาอังกฤษ
ปี 2025 นับเป็นวาระครบรอบ 80 ปี ชัยชนะในสงครามประชาชนจีนต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น และสงครามต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์โลก ซึ่งรายงานเผยว่าสถานการณ์อันซับซ้อนของสงครามได้เป็นบททดสอบและหล่อหลอมพรรคคอมมิวนิสต์จีน
หลังจากชัยชนะในสงคราม พรรคฯ ได้ชี้นำประชาชนให้บรรลุชัยชนะในการปฏิวัติประชาธิปไตยใหม่อย่างรวดเร็ว และก่อตั้งสาธารณรัฐประชาชนจีน ซึ่งได้ทำภารกิจแห่งประวัติศาสตร์ในการสร้างเอกราชของชาติและการปลดแอกประชาชนจีนสำเร็จลุล่วงในที่สุด
รายงานระบุว่าความสำเร็จครั้งนี้ได้ลบล้างศตวรรษแห่งความอัปยศอดสู สร้างเงื่อนไขทางสังคมขั้นพื้นฐานสำหรับการฟื้นฟูอันยิ่งใหญ่ของชาติจีน และเปิดบทใหม่แห่งการพัฒนาของจีน
นอกจากนี้ รายงาน "รำลึกประวัติศาสตร์และผดุงความยุติธรรม ยังชี้ถึงคุณูปการยิ่งใหญ่ของการต่อสู้กับกองทัพญี่่ปุ่นในสมรภูมิหลักทางตะวันออกระหว่างสงครามโลก" ซึ่งไม่เพียงวางรากฐานมั่นคงแก่การปลดแอกของจีน แต่ยังสร้างแรงบันดาลใจลึกซึ้งในการต่อสู้เพื่อเสรีภาพทั่วทุกชาติที่ถูกกดขี่ รวมถึงดินแดนที่อยู่ภายใต้การปกครองแบบอาณานิคมและกึ่งอาณานิคม โดยชัยชนะดังกล่าวสร้างความเชื่อมั่นและความกล้าหาญในประเทศที่อยู่ภายใต้การปกครองแบบอาณานิคมและกึ่งอาณานิคมทั่วโลกลุกขึ้นมาต่อสู้เพื่อเอกราชและการปลดแอกประเทศชาติ
อนึ่ง สถาบันซินหัว ซึ่งมุ่งเน้นการวิจัยเชิงนโยบาย ได้ดำเนินการวิจัยเชิงคาดการณ์ เชิงกลยุทธ์ และเชิงเตรียมการในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา เกี่ยวกับประเด็นสำคัญทั้งในประเทศและระดับโลก โดยได้สร้างผลงานวิจัยที่ทรงอิทธิพลจำนวนมากในกระบวนการดังกล่าว