เสี่ยงต่อความมั่นคงของชาติ ! มะกันห้ามห้องแล็บจีนทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์

ห้องปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานอุปกรณ์อิเล็กทรอกนิกส์ของจีนถูกสหรัฐอเมริกาเล่นงานครั้งใหญ่ เมื่อคณะกรรมการกลางกำกับดูแลกิจการสื่อสาร (FCC) ของสหรัฐอเมริกาได้เริ่มดำเนินกระบวนการเพิกถอนการรับรองห้องปฏิบัติการทดสอบของจีน 7 แห่ง ซึ่งจะส่งผลให้ห้องปฏิบัติการเหล่านี้ไม่สามารถทดสอบอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เช่น สมาร์ตโฟน กล้องถ่ายรูป และคอมพิวเตอร์ที่นำมาใช้งานในสหรัฐฯได้อีกต่อไป
ในการแถลงเมื่อวันจันทร์ ( 8 ก.ย.) เบรนแดน คาร์ ประธาน FCC ให้เหตุผลว่าอุปกรณ์ที่ FCC รับรองว่าปลอดภัยสำหรับตลาดสหรัฐฯ นั้น ไม่ควรผ่านการทดสอบจากห้องฏิบัติการ ซึ่งมีเจ้าของเป็นรัฐบาลฝ่ายตรงข้ามกับสหรัฐฯ
การดำเนินการเพิกถอนดังกล่าวเป็นไปตามมติของ FCC เมื่อเดือนพฤษภาคม โดยอ้างข้อกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงของชาติ
นอกจากห้องปฏิบัติทั้ง 7 แห่งแล้ว ยังไม่มีการต่ออายุการรับรองห้องปฏิบัติการอีก 4 แห่งของจีน ซึ่งสิ้นสุดไปตั้งแต่เดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา
ทั้งนี้ อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดที่ใช้ในสหรัฐอเมริกานั้น ต้องผ่านกระบวนการอนุมัติของ FCC ก่อนจึงจะสามารถนำเข้ามาในประเทศได้ โดย FCC ระบุว่าอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดนี้ มีราวร้อยละ 75 ที่ทดสอบในห้องปฏิบัติการบนแดนมังกร
บริษัทจีน ซึ่งกำลังถูกสหรัฐฯ ดำเนินการเพิกถอนการรับรองหรือไม่ต่ออายุรวม 11 แห่ง เช่น สถาบันสารสนเทศและการสื่อสารฉงชิ่ง (Chongqing Academy of Information and Communications) บริษัทให้บริการเทคโนโลยีอินเทอร์เน็ตรถยนต์ซีคิวซี ( CQC Internet of Vehicles Technical Service Co ) บริษัท ซีวีซี เทสติ้ง เทคโนโลยี จำกัด (CVC Testing Technology Co.,Ltd.) บริษัททียูวี ไรน์แลนด์-ซีซีไอซี หนิงโป (TUV Rheinland-CCIC Ningbo Co) บริษัท ยูแอล-ซีซีไอซี จำกัด ( UL-CCIC Company Limited) ซีอีเอสไอ (กว่างโจว) สแตนดาร์ดส [ CESI (Guangzhou) Standards ] สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศจีน ( China Academy of Information and Communications Technology) สถาบันเทคโนโลยีการวัดและการทดสอบเซี่ยงไฮ้ ( Shanghai Institute of Measurement and Testing Technology ) และบริษัทซีซีไอซี เซาเทิร์น เทสติ้ง จำกัด ( CCIC Southern Testing Co.)
ในเดือนพฤศจิกายน 2565 FCC ได้ห้ามการอนุมัตินำเข้าอุปกรณ์โทรคมนาคมใหม่ของหัวเว่ยและแซตทีอี รวมถึงอุปกรณ์โทรคมนาคมและกล้องวงจรปิดของบริษัทไฮเทรา คอมมิวนิเคชั่นส์ (Hytera Communications Corp) บริษัทหังโจว ฮิกวิชัน ดิจิตอล เทคโนโลยี (Hangzhou Hikvision Digital Technology) และ เจ้อเจียง ต้าหัว เทคโนโลยี ( Zhejiang Dahua Technology)
ในเดือนมีนาคมของปีนี้ FCC ระบุว่า กำลังสอบสวนบริษัทจีน 9 แห่ง รวมถึงหัวเว่ย ฮิกวิชัน ไชน่าโมบาย และไชน่าเทเลคอม เพื่อพิจารณาว่าบริษัทเหล่านี้พยายามหลบเลี่ยงเงื่อนไขข้อจำกัดของสหรัฐฯ หรือไม่
ที่มา : รอยเตอร์