สื่อจีนเผย นายกฯใหม่ไทย "ลูกหลานชาวจีน 100%" พร้อมฟื้นสัมพันธ์ไทย–จีน

หลังจากที่สภาผู้แทนราษฎรไทยลงมติเห็นชอบให้นายอนุทิน ชาญวีรกูล ดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีไทยคนใหม่ในวันศุกร์ (5 ก.ย.) กลุ่มสื่อจีนต่างรายงานข่าวในทันควันว่า นายกฯใหม่ของไทย หัวหน้าพรรคภูมิใจไทย เป็นนายกฯเชื้อสายจีนอีกคน
รายงานระบุว่า นายอนุทิน ชาญวีรกูล เกิดเมื่อปี พ.ศ. 2509 เป็นชาวไทยเชื้อสายจีน （华裔） มีบรรพบุรุษเป็นชาวจีนโพ้นทะเลอพยพจากมณฑลกว่างตง (หรือกวางตุ้ง) ทางภาคใต้ของประเทศจีน โดยนาย อนุทิน มีชื่อภาษาจีนว่า เฉิน ซีเหยา (陈锡尧)
นายอนุทิน ไม่เคยปิดบังสายเลือดจีนของตนเอง เขาเคยให้สัมภาษณ์กับสถานีโทรทัศน์กลางแห่งประเทศจีน (ซีซีทีวี) เมื่อเดือนกุมภาพันธ์ 2566 ว่า “ผมเป็นลูกหลานชาวจีน 100% พ่อแม่ ปู่ย่า ตายาย ล้วนมาจากประเทศจีน ผมเกิดที่ประเทศไทย และที่บ้านพูดภาษากวางตุ้งกันทุกวัน ด้วยความใกล้ชิดทางสายเลือดนี้เอง ผมจึงรู้สึกสบายใจทุกครั้งที่ได้พบปะกับชาวจีน ” พร้อมระบุด้วยว่า เขามีญาติและเพื่อนจำนวนมากยังคงอาศัยอยู่ในมณฑลกวางตุ้ง
เมื่อครั้งดำรงตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุข นายอนุทินเคยเดินทางไปต้อนรับนักท่องเที่ยวชาวจีนกลุ่มแรกที่มาถึงสนามบินสุวรรณภูมิหลังจากที่จีนเริ่มผ่อนคลายนโยบายควบคุมโควิด-19 ในเดือนมกราคม 2566 เพื่อสร้างบรรยากาศการต้อนรับอย่างอบอุ่นและใกล้ชิด
อนุทินยังเคยให้สัมภาษณ์กับสื่อจีนในปี 2562 ยกย่องความสำเร็จของจีนว่า “จีนสามารถพัฒนาเศรษฐกิจในระยะเวลาสั้น ๆ ได้อย่างน่าอัศจรรย์และน่านับถือยิ่ง” และ “ประสบการณ์การเติบโตเศรษฐกิจของจีนควรเป็นแบบอย่างให้กับประเทศไทย”
เขายังกล่าวอีกว่า ความสำเร็จในการพัฒนาประเทศของจีนนั้นเป็นผลจากวิสัยทัศน์อันยาวไกลของผู้นำ และความขยันขันแข็งของประชาชนจีน พร้อมย้ำความตั้งใจที่จะส่งเสริมความสัมพันธ์ไทย–จีน ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นทั้งในมิติการค้า การลงทุน และความร่วมมือระดับภูมิภาค
สื่อจีนวิเคราะห์ว่าการเข้าดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของนายอนุทินจึงไม่เพียงเป็นการเปลี่ยนผ่านอำนาจทางการเมืองของไทยเท่านั้น หากยังเป็นสัญญาณบวกต่อความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับจีนในยุคที่ทั้งสองประเทศกำลังแสวงหาความร่วมมือในระดับที่ลงลึกยิ่งขึ้นและหลากหลายยิ่งกว่าเดิม