ภาษีทรัมป์และการแตกหักกับจีน“จอห์เดียร์” บริษัทเครื่องจักรกลเกษตรชั้นนำมะกันถึงขั้นปลดพนักงาน

นโยบายภาษีศุลกากรของประธานาธิบดีโดนัลด์ ทรัมป์ ที่อ้างว่าจะช่วยสนับสนุนการผลิตภายในสหรัฐอเมริกา แต่เอาเข้าจริงปรากฏว่า บริษัทอเมริกันได้รับผลกระทบอย่างหนัก ไม่มีข้อยกเว้นแม้แต่จอห์นเดียร์ ( John Deere ) บริษัทผู้ผลิตเครื่องจักรกลการเกษตรและรถแทรกเตอร์อายุเก่าแก่ 188 ปี
จอห์นเดียร์ตั้งอยู่ในเมืองโมลีน รัฐอิลลินอยส์ เริ่มผลิตสินค้ามาตั้งแต่ปีค.ศ. 1837 ( พ.ศ. 2380 ) บริษัทเพิ่งคุยอวดเรื่องผลกำไรที่สูงเป็นประวัติการณ์เมื่อสองปีก่อน แต่จู่ ๆ เมื่อเดือนสิงหาคมที่ผ่านมา ก็ประกาศว่าจะเลิกจ้างพนักงานฝ่ายผลิต 238 คนในรัฐอิลลินอยส์และไอโอวา โดยอ้างว่า ความต้องการและปริมาณการสั่งซื้อสินค้าลดลง
ในไตรมาสที่ 3 กำไรสุทธิของบริษัทลดลง เมื่อเทียบกับไตรมาสเดียวกันของปีก่อน ยอดขายสุทธิและรายได้ทั่วโลกลดลง 9% เหลือ 3,900 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ จาก 5,800 พันล้านดอลลาร์สหรัฐฯในปีที่แล้ว นอกจากนั้น บริษัทยังได้ปรับลดประมาณการกำไรสุทธิประจำปีจนถึงสิ้นปีอีกด้วย
ผลกำไรสุทธิที่กลับตาลปัตร ส่วนหนึ่งมาจากความไม่แน่นอนเกี่ยวกับภาษีศุลกากร เกษตรกรซึ่งเป็นลูกค้าของจอห์นเดียร์จึงต้องพิจารณารายจ่ายด้านการลงทุนอย่างระมัดระวังและลดการซื้ออุปกรณ์ใหม่ นาย จอช บิล ผู้อำนวยการฝ่ายนักลงทุนสัมพันธ์กล่าวในการประชุมทางโทรศัพท์เพื่อรายงานผลประกอบการล่าสุดของบริษัท
นอกจากความสับสนเรื่องภาษีศุลกากรแล้ว ลูกค้าของจอห์นเดียร์ ยังต้องเจอลมปะทะจากการทำสงครามการค้าขั้นแตกหักกับจีน ทรัมป์เป็นฝ่ายขึ้นภาษีศุลกากรในอัตราสูงลิ่วกับสินค้าจีนก่อน ชาติเศรษฐกิจใหญ่อันดับสองของโลกแห่งนี้จึงประกาศขึ้นภาษีถั่วเหลืองนำเข้าจากสหรัฐฯ ตอบโต้
เกษตรกรอเมริกันถึงกับมึน เพราะจีนเป็นผู้นำเข้าถั่วเหลืองรายใหญ่ของสหรัฐฯ โดยเมื่อปีที่แล้ว จีนนำเข้าถั่วเหลืองมูลค่า 13,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐ หรือเกือบเท่ากับมูลค่าหลักทรัพย์ตามราคาตลาด ( market cap) ของบริษัทคูโบต้า ซึ่งเป็นคู่แข่งจอห์นเดียร์
การขึ้นภาษีนำเข้าถั่วเหลืองตอบโต้ของฝ่ายจีนยังเกิดขึ้นในขณะที่ข้าวโพดและถั่วเหลือง ซึ่งเป็นพืชหลักของสหรัฐฯ มีราคาต่ำอยู่แล้ว โดยข้าวโพดขายในราคาต่ำกว่าที่เคยขายได้ในปี 2565 ถึง 50% ขณะที่ราคาถั่วเหลืองลดลง 40% ตามรายงานของนิวยอร์กไทมส์
การส่งออกถั่วเหลืองไปยังจีนลดลง 51% ในปีนี้ และจีนยังไม่ได้ซื้อถั่วเหลืองล่วงหน้าสำหรับการเก็บเกี่ยวในเร็วๆ นี้อีกด้วย
ถ้าลูกค้าซื้ออุปกรณ์น้อยลงจะส่งผลกระทบต่อการผลิตภายในประเทศของจอห์นเดียร์ ซึ่งขายในสหรัฐฯ ถึง 80%
อย่างไรก็ตาม นโยบายของทรัมป์อาจมีข้อดีอยู่บ้าง โดยจอห์นเดียร์อาจได้รับประโยชน์จากการเปลี่ยนแปลงค่าเสื่อมราคาโบนัส ซึ่งทำให้เกษตรกรได้รับการลดหย่อนภาษีจากการซื้ออุปกรณ์ ตามที่กำหนดในกฎหมาย One Big Beautiful Bill ซึ่งเพิ่งตราขึ้นในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา
ที่มา : Fortune.com