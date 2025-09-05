ชายจีนแต่งงานมา 13 ปี เพิ่งรู้ว่าลูกสาวทั้ง 3 คนไม่ใช่ลูกของตัวเอง หลังตรวจ DNA เพราะคนทักว่าลูกหน้าเหมือนคนใกล้ตัว!

สุดชีช้ำ! ชายแซ่โจว จากมณฑลเหอหนาน ตั้งใจทำงานหนักเพื่อครอบครัวมาโดยตลอด ทว่าทุกอย่างกับพังทลาย หลังพบว่าลูกทั้ง 3 คนที่เขาส่งเสียเลี้ยงดูมาอย่างดิบดี ไม่มีใครเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขของเขาเลย หนำซ้ำชายชู้ที่มีสัมพันธ์กับภรรยายังไม่ใช่คนอื่นคนไกล
ตามรายงาน นายโจวแต่งงานกับภรรยามา 13 ปีแล้ว หลายปีที่ผ่านมา เขาไปเป็นแรงงานต่างถิ่น ใช้ชีวิตอย่างประหยัด มุ่งมั่นตั้งใจทำงานเก็บเงินเพื่อหาเลี้ยงครอบครัว และจะแวะกลับบ้านมาเป็นครั้งคราว
อย่างไรก็ตาม พอกลับมาอยู่บ้านถาวร จู่ๆ ลุงรองก็มาหาเรื่องจนมีปากเสียงกันอย่างรุนแรง ด้วยความอึดอัดคับข้องใจ เขาจึงระบายความในใจให้เพื่อนบ้านฟัง ไม่คิดเลยว่า คำพูดของเพื่อนบ้านจะทำให้เขาได้พบกับความลับที่ซุกซ่อนมานานและทำให้เขาตาสว่าง
"ไม่รู้สึกว่าลูกสาวคนโตของคุณโตมามีหน้าตาคล้ายลุงรองบ้างเหรอ?”
หลังจากที่ได้ยินประโยคดังกล่าว นายโจวก็รู้สึกเอะใจทันที พอคิดทบทวนดู เขาก็ยิ่งรู้สึกว่าลูกๆ ไม่เหมือนเขาเลยสักนิด ประกอบกับการที่เขาอยู่ไกลบ้านมานาน พอกลับมาก็จะมักถูกลุงรองเขม่น หาเรื่องชวนทะเลาะอยู่เรื่อย เลยอดสงสัยไม่ได้
เพื่อคลายความสงสัย นายโจวจึงแอบพาลูกสาวทั้ง 3 คนไปตรวจดีเอ็นเอ ซึ่งผลตรวจที่ได้รับก็ทำเอาเขาแทบช็อก เพราะไม่มีใครเป็นลูกของเขาเลยสักคน
เมื่อนึกย้อนไปถึงชีวิตการแต่งงานตลอด 13 ปีที่ผ่านมา ที่เขายอมลำบาก อดทนทำงานหนัก ได้เงินมาเท่าไหร่ก็ยกให้ภรรยาทั้งหมด เวลากลับบ้านก็จะซื้อเสื้อผ้าและของเล่นมาให้ลูกตลอด ทั้งยังทำหน้าที่พอที่ดีชดเชยช่วงเวลาที่ไม่ได้อยู่ด้วยกัน และที่สำคัญ คือ เขาไม่เคยสงสัยในตัวภรรยาเลย ไว้ใจเธอแบบสุดๆ แต่กลับต้องมาเจอเรื่องแบบนี้ ก็ทำให้เขารู้สึกช้ำใจเป็นอย่างมาก
ด้านลุงรองปฏิเสธที่จะตรวจดีเอนเอ ทว่าที่ผ่านมา ภรรยาของเขาอาศัยอยู่กับลุงรองมาตลอด ดังนั้น จึงไม่ต้องสงสัยเลยว่าใครคือพ่อของเด็กๆ
ขณะเดียวกัน ภรรยานายโจวก็ไม่ยอมปริปากพูดอะไร กระทั่งถูกฟ้องหย่า โดยนายโจวเรียกร้องค่าชดเชยในการเลี้ยงดูบุตรเป็นเงินจำนวน 150,000 หยวน (ประมาณ 750,000 บาท)
ทั้งนี้ แม้ภรรยาของนายโจวยินยอมจ่ายค่าชดเชย แต่เธอจะทยอยจ่ายให้ปีละ 10,000 หยวน (ประมาณ 50,000 บาท) ซึ่งใช้เวลากว่า 15 ปีถึงจะครบ
ภายหลังข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างวิพากษ์วิจารณ์อย่างรุนแรง เช่น "ชีวิตพี่ใหญ่คนนี้ไม่ง่ายเลย ความพยายามตลอด 10 ปีที่ผ่านมาสูญเปล่า ยังดีที่ศาลสั่งให้จ่ายค่าชดเชยให้ ปล่อยวางอดีตแล้วเริ่มต้นใหม่เถอะ" "ทำเรื่องเลวร้ายแบบนี้ ผู้หญิงคนนี้ไม่ต้องติดคุกเหรอ?" "การแต่งงานได้ให้อะไรกับชายคนนี้บ้าง?" และ "ภรรยาและลุงรองควรร่วมกันรับผิดชอบในการจ่ายค่าชดเชย!”
ที่มา : 男子结婚13年崩溃揭3名女儿全非亲生 妻外遇对象竟是二伯 (Oriental Daily)