จีนเปิดตัวระบบนิวเคลียร์ไตรภาค “ไพ่ตัวคิง”ที่จะคุ้มครองอธิปไตย-เกียรติภูมิจีน (มีคลิป)

จีนเปิดตัวกองกำลังนิวเคลียร์เชิงยุทธศาสตร์ทั้งทางบก ทางทะเล และทางอากาศ หรือที่เรียกว่าระบบนิวเคลียร์ไตรภาคเป็นครั้งแรก ระหว่างพิธีสวนสนามทางทหารครั้งยิ่งใหญ่ บริเวณจัตุรัสเทียนอันเหมินใจกลางกรุงปักกิ่งของจีน เนื่องในวาระครบรอบ 80 ปี ชัยชนะในสงครามประชาชนจีนต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น และสงครามต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์โลก เมื่อช่วงเช้าวันพุธ (3 ก.ย.) ที่ผ่านมา
กองกำลังนิวเคลียร์ดังกล่าวประกอบด้วยจิงเหลย-1 (JingLei-1, รหัส JL-1 ) ขีปนาวุธพิสัยไกลทางอากาศ จวี้ล่าง-3 (JuLang-3, รหัส JL-3) ขีปนาวุธข้ามทวีปจากเรือดำน้ำ ตงเฟิง-61 (DongFeng-61, รหัส DF-61 ) ขีปนาวุธข้ามทวีปทางบก และตงเฟิง-31 (DongFeng-31 รหัส DF-31) ขีปนาวุธข้ามทวีปทางบกรุ่นใหม่
แหล่งข่าวการทหารจีนระบุว่า การเดินสวนสนามของขีปนาวุธรุ่น JL-1, JL-3, DF-31BJ and DF-61 นับเป็นครั้งแรกของการแสดงแสนยานุภาพอาวุธนิวเคลียร์ทางยุทธศาสตร์ทั้งระบบยิงจากพื้นดินสู่อากาศ และทะเลสู่อากาศ โดยขีปนาวุธเหล่านี้ คือ “ไพ่ตัวคิง หรือไพ่ตัวกิน” (trump cards) ที่สามารถปกป้องอธิปไตยและเกียรติภูมิของชาติ
ที่มาข่าวและภาพ สำนักข่าวซินหัว