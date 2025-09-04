มนุษย์ไฟจราจร! หนุ่มจีนขี่จักรยานไฟฟ้าชนเสาไฟจราจร ร่วงครอบศีรษะพอดีเป๊ะจนเอาไม่ออก

อุบัติเหตุแปลกๆ เกิดขึ้นเมื่อไม่นานมานี้ ที่นครเฉิงตู มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) หลังศีรษะของชายคนหนึ่งเข้าไปติดอยู่ในสัญญาณไฟจราจรอย่างไม่คาดคิด โชคดีที่เจ้าหน้าที่ดับเพลิงสามารถช่วยไว้ได้
ตามรายงาน ชายคนนี้ขี่จักรยานไฟฟ้าชนเข้ากับเสาไฟจราจรชั่วคราวที่อยู่กลางถนน อย่างไรก็ตาม บังเอิญว่าศีรษะของเขาดันเข้าไปติดอยู่ในสัญญาณไฟและไม่สามารถเอาออกมาได้ จึงได้แต่นอนรอความช่วยเหลืออยู่บนถนน
ด้านเจ้าหน้าที่ดับเพลิง พอได้รับรายงานก็รีบรุดไปยังที่เกิดเหตุทันที ก่อนที่จะใช้เครื่องมือลงมือแยกชิ้นส่วนสัญญาณไฟจราจรอย่างระมัดระวัง
หลังจากใช้เวลาไปกว่า 40 นาที ก็สามารถช่วยชายคนนี้ได้สำเร็จ โดยเขาถูกนำตัวส่งโรงพยาบาล เพื่อเข้ารับการรักษาในเวลาต่อมา
ทั้งนี้ หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็กลายเป็นที่พูดถึงบนโลกออนไลน์ โดยชาวเน็ตต่างแสดงความคิดเห็น เช่น "มนุษย์ไฟจราจรตัวจริง!" "นักดับเพลิงเห็นแล้วไม่ขำกันได้อย่างไร" "ถ้าฉันเป็นนักดับเพลิง คงหัวเราะท้องแข็งก่อนลงจากรถ" "ฉันสงสัยมากว่าเขาเข้าไปติดอยู่ในนั้นได้อย่างไร" "อะไรจะเป๊ะขนาดนั้น" "เห็นแล้วอดขำไม่ได้" "ทุกคนต้องมองไปที่เขาก่อนข้ามถนนสินะ" "โอกาสแบบนี้เทียบได้กับการถูกรางวัลแจ็กพอต" และ "เจ้าหน้าที่ดับเพลิงทุกคนทำงานเป็นมืออาชีพมาก ที่สามารถกลั้นขำเอาไว้ได้"
คลิกชมคลิปในข่าว
男子頭卡進臨時紅綠燈，消防員緊急救援
ที่มา : 成都電單車男「自炒」 頭部離奇卡臨時紅綠燈柱 (Sing Tao Daily)