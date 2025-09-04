“ คิม จองอึน” พาลูกสาวมาร่วมงานพิธีใหญ่ที่กรุงปักกิ่งทำไม ?

นับเป็นครั้งแรก ที่“ คิม จู เอ” บุตรสาวลึกลับของ “คิม จองอึน” ผู้นำสูงสุดแห่งเกาหลีเหนือ ปรากฏตัวต่อสาธารณชนในการเดินทางไปต่างประเทศ
นั่นก็คือที่กรุงปักกิ่ง เมืองหลวงของจีน ซึ่งมีการจัดพิธีสวนสนามของกองทัพปลดแอกประชาชนจีนครั้งยิ่งใหญ่เพื่อรำลึกวาระครบรอบ 80 ปีแห่งชัยชนะเหนือการรุกรานของญี่ปุ่นและสงครามโลกครั้งที่สอง
ขณะที่ท่านคิมก้าวลงมาจากรถไฟหุ้มเกราะกันกระสุนสีเขียวในกรุงปักกิ่งเมื่อวันอังคาร ( 2 ก.ย. ) โดยมีเจ้าหน้าที่ฝ่ายจีนต้อนรับและนำเขาเดินไปบนพรมแดงนั้น เด็กหญิงผู้หนึ่งที่เดินตามหลังผู้นำโสมแดงไม่อาจรอดพ้นสายตาของบรรดานักสังเกตการณ์ไปได้
เธอสวมชุดสีดำ ผูกโบว์มัดผม และยิ้มน้อย ๆ อย่างสุภาพ
เชื่อกันว่า นี่แหละคือคิม จู เอ ลูกสาวของคิม จองอึน
การติดตามคุณพ่อมาครั้งนี้เป็นเรื่องใหญ่ที่มีความสำคัญมากที่สุดเรื่องหนึ่งเลยทีเดียว หลังจากคุณพ่อพาออกงานหลายครั้งในช่วงหลายปีที่ผ่าน จุดกระแสวิเคราะห์กันว่า หรือเธอจะเป็นทายาทผู้สืบทอดอำนาจต่อจากบิดา ? โดยคราวนี้ตามคุณพ่อมาเพื่อเรียนรู้งานการเข้าร่วมพิธีการใหญ่ ซึ่งคุณพ่อของเธอจะยืนเคียงบ่าเคียงไหล่กับผู้นำชาติมหาอำนาจอย่างประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และประธานาธิบดีวลาดิมีร์ ปูตินแห่งรัสเซีย
ทว่าขณะที่คิม จองอึนเดินบนพรมแดงปูลาด ณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ก่อนพิธีสวนสนามจะเริ่มขึ้น ไม่มีใครเห็นคิม จู เอ แม้แต่เงา
คนที่เปิดเผยว่าคิมจองอึนมีลูกชื่อ จูเอ คือเดนนิส ร็อดแมน นักบาสเกตบอลชื่อดังชาวอเมริกัน เมื่อตอนที่เขาไปเยือนกรุงเปียงยางในปี 2556
"ผมอุ้มทารกจูเอและพูดคุยกับ (ภรรยาของคิม) ด้วย" ร็อดแมนบอกกับหนังสือพิมพ์ เดอะการ์เดียนในเวลาต่อมา
คิม จองอึนแนะนำลูกสาวให้โลกรู้จักในปี 2565 ซึ่งทำให้การคาดเดากันมาหลายปีเป็นอันยุติ โดยคิม จูเอ ได้มาชมการทดสอบยิงขีปนาวุธข้ามทวีป(ICBM) กับคุณพ่อ และปรากฏตัวต่อสาธารณชนอีกหลายครั้งในปีถัดมา ส่วนใหญ่เป็นงานเกี่ยวข้องกับกองทัพ
ถึงกระนั้นก็ยังไม่มีใครรู้อายุที่แท้จริง และวันเดือนปีเกิด โดยประมาณกันว่า ตอนนี้อายุยังไม่ย่างเข้าวัยรุ่น หรืออาจอยู่ในช่วงวัยรุ่นตอนต้น
ผู้เชี่ยวชาญบางคนถึงกับมองการเปิดตัวคิม จูเอในครั้งนั้นว่า เป็นการวางตัวผู้สืบทอดอำนาจ เหมือนอย่างที่คิม อิลซุง ผู้ก่อตั้งประเทศเกาหลีเหนือในปี2491 ซึ่งเมื่อเขาถึงแก่อสัญกรรมก็ได้มอบอำนาจให้คิม จองอิล ลูกชายในปี 2537 กระทั่งมาถึงคิม จอง อึน ซึ่งเป็นลูกของคิมจองอิล โดยผู้เชี่ยวชาญจับสังเกตการนำเสนอข่าวของสื่อเกาหลีเหนือที่เรียกขานเธออย่างเคารพยกย่องเป็นพิเศษ
แต่ผู้เชี่ยวชาญอีกหลายคนไม่คิดเช่นนั้น โดยเชื่อกันมานานแล้วว่าลูกอีกสองคนของคิมจะได้รับเลือกให้เป็นผู้สืบทอดตำแหน่งแทน
เจนนี ทาวน์ ผู้อำนวยการโครงการเกาหลีของศูนย์สติมสันให้สัมภาษณ์กับ CNN เมื่อปี 2567 ว่า การปรากฏตัวของลูกสาวอาจเป็นการสร้างภาพลักษณ์ของคิมในฐานะ “หัวหน้าครอบครัว” หรือ “ผู้เป็นพ่อ” และลูกสาวคนนี้น่าจะทำได้ดีกว่าลูกชาย ซึ่งยังไม่เป็นที่รู้จักกันมากเท่าคิม จูเอ ผู้ที่ร็อดแมนได้เปิดเผยการมีอยู่ของเธอให้โลกรับรู้ไปแล้ว
