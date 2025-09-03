ไรเดอร์หนุ่มชาวจีน ทักครูสาวชาวอเมริกันด้วยประโยคนี้...สุดท้ายได้แต่งงานในอีก 5 เดือนต่อมา! (มีคลิป)

กล้าทักเลยรักเกิด! ชายแซ่หลิว วัย 27 ปี ซึ่งทำงานเป็นไรเดอร์ในเมืองเสิ่นหยาง มณฑลเหลียวหนิง ได้แชร์จุดเริ่มต้นเรื่องราวความรักที่เกิดจากการทักทายด้วยประโยคสั้นๆ แต่กลับทำให้เขาได้แต่งงานกับครูสาวชาวอเมริกันในอีก 5 เดือนต่อมา
โดยฮันนาห์ แฮร์ริส (Hannah Harris) ภรรยา วัย 30 ปีของหลิว ได้ย้ายจากสหรัฐอเมริกามายังเสิ่นหยางในเดือนส.ค.2024 เพื่อมาเป็นคุณครูสอนภาษาอังกฤษที่โรงเรียนอนุบาลแห่งหนึ่ง
หลิวพบกับเธอครั้งแรกในเดือนพ.ย. จากการที่เธอสั่งอาหารผ่านแอปพลิเคชัน ซึ่งจังหวะที่เขากำลังจะนำอาหารไปส่งให้เธอ พวกเขาก็ดันบังเอิญเจอกันในลิฟต์
“ผมพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยได้ เลยพูดออกไปว่า ‘Hello, I love you (สวัสดีครับ ผมรักคุณ)’ ซึ่งเธอก็หัวเราะออกมาทันทีที่ได้ยิน”
จากนั้น พวกเขาก็แลกเปลี่ยนช่องทางการติดต่อกัน โดยแฮร์ริสบอกว่าเธออยากรู้จักหลิวให้มากขึ้น พร้อมเรียนรู้ภาษาจีน และจะช่วยสอนภาษาอังกฤษให้กับเขาด้วย
เบื้องต้นพวกเขาใช้แอปพลิเคชันแปลภาษาเป็นตัวช่วยในการสื่อสาร ซึ่งหลังจากได้คุยกันสักพัก พวกเขาก็พบว่า ต่างฝ่ายต่างมีความชอบ ความสนใจและอะไรหลายๆ อย่างที่คล้ายคลึงกัน ไม่ว่าจะเป็นชอบเล่นกีฬาเหมือนกัน ชอบกินของอร่อยๆ และเป็นคนรักสัตว์เหมือนกัน
เวลาออกเดทของพวกเขา คือการที่แฮร์ริสออกไปส่งอาหารด้วยกันกับหลิว ในช่วงวันหยุดสุดสัปดาห์ทั้งคู่ก็จะใช้เวลาไปกับการตระเวนสำรวจหมู่บ้านนอกเมืองเสิ่นหยาง
ในเดือนม.ค.ของปีนี้ หลิวได้ซื้อแหวนเพชรและรวบรวมความกล้าขอแฮร์ริสแต่งงาน โดยทั้งคู่ได้เข้าพิธีวิวาห์ไปเมื่อเดือนมี.ค.ที่ผ่านมา
แม้หลิวจะบอกว่า เขามาจากครอบครัวชนบทที่ยากจน ไม่มีบ้าน ไม่มีรถ ไม่มีทรัพย์สินอะไร แต่แฮร์ริสก็ไม่สนใจ เธอบอกเขาว่าความรักไม่ได้วัดกันที่วัตถุ
“ถึงเราจะรู้จักกันได้ไม่นาน แต่ผมรู้สึกว่าเธอเป็นคนใจดี และเป็นคนที่ผมตามหามาเนินนาน” “เราเป็นเนื้อคู่กัน”
ทั้งนี้ หลิวมีคำแนะนำสำหรับคนที่กำลังตามหาความรักว่า “ถ้าคุณรักใครสักคน จงพูดมันออกมาดังๆ”
หลังเรื่องราวของพวกเขาถูกเผยแพร่ออกไป ก็ได้รับความสนใจจากชาวเน็ตอย่างล้นหลาม โดยโพสต์ที่เกี่ยวข้องมียอดเข้าชมมากกว่า 3 ล้านครั้ง พร้อมคอมเมนต์ เช่น “คนจีนส่วนใหญ่รู้จักภาษาอังกฤษอยู่ 3 วลี ได้แก่ ฉันรักคุณ สวัสดี และขอบคุณ หลิวได้เลือกวลีที่ดีที่สุด ในเวลาที่เหมาะสมที่สุด คนกล้าหาญย่อมมีความรักก่อน” และ "การแต่งงานกันหลังรู้จักกันเกือบครึ่งปีอาจดูเร็วไป แต่หวังว่าพวกเขาจะยังคงสนับสนุนซึ่งกันและกัน และมีความรักให้กันเรื่อยไป"
ที่มา : China delivery man tells US teacher ‘I love you’ in lift; pair tie knot five months later (SCMP)
男子送外卖一见钟情美籍幼师 主动搭话“我爱你”交往5个月闪婚！(Oriental Daily)