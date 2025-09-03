(ชมภาพ) จีนนำขบวนผู้นำโลกประกาศก้อง “สันติภาพ ประชาชน ความถูกต้อง ต้องประสบชัยชนะ”

ในเช้าวันนี้ 3 กันยายน จีนจัดพิธีเดินสวนสนามเพื่อรำลึกวาระครบรอบ 80 ปี ชัยชนะเหนือสงครามญี่ปุ่นโดยประชาชนจีน และสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเชิญผู้นำสูงสุดจากประเทศต่างๆ 26 ประเทศ มาร่วมพิธีและชมขบวนสวนสนามครั้งประวัติศาสตร์ พร้อมกับเป็นสักขีพยานคำประกาศ “สันติภาพ ประชาชน ความถูกต้อง จะประสบชัยชนะ”
อนึ่ง สงครามต่อต้านญี่ปุ่นในจีน และสงครามโลกครั้งที่สอง ยุติลงอย่างเป็นการเมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นลงนามในเอกสารยอมจำนนบนเรือรบ ยูเอสเอส มิสซูรี ที่จอดอยู่ในอ่าวกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 2 กันยายน ปี ค.ศ. 1945 (พ.ศ.2488) ซึ่งต่อมาจีนได้กำหนดให้วันที่ 3 กันยายน เป็น “วันแห่งชัยชนะ”
โดยในปี ค.ศ. 2014 จีนภายใต้การนำ ผู้นำสีจิ้นผิง ได้รับรองกฎหมายให้วันที่ 3 กันยายนเป็นวันรำลึกชัยชนะเหนือสงครามฯดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการยกระดับเป็นวันรำลึกระดับชาติ และจัดพิธีใหญ่สวนสนามรำลึกฯใหญ่เพื่อประกาศถึงความสำคัญและสร้างความศักดิ์สิทธิ์
“มุมจีน” ขอรวบรวมภาพบรรยายกาศชุดแรกจากสำนักข้าวซินหัว: การเปิดพิธีสวนสนามเพื่อรำลึกวาระครบรอบ 80 ปี ชัยชนะเหนือสงครามญี่ปุ่นโดยประชาชนจีน และสงครามโลกครั้งที่สอง บริเวณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ของเช้าวันที่ 3 กันยายน 2505