xs
xsm
sm
md
lg

(ชมภาพ) จีนนำขบวนผู้นำโลกประกาศก้อง “สันติภาพ ประชาชน ความถูกต้อง ต้องประสบชัยชนะ”

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ในเช้าวันนี้ 3 กันยายน จีนจัดพิธีเดินสวนสนามเพื่อรำลึกวาระครบรอบ 80 ปี ชัยชนะเหนือสงครามญี่ปุ่นโดยประชาชนจีน และสงครามโลกครั้งที่สอง โดยเชิญผู้นำสูงสุดจากประเทศต่างๆ 26 ประเทศ มาร่วมพิธีและชมขบวนสวนสนามครั้งประวัติศาสตร์ พร้อมกับเป็นสักขีพยานคำประกาศ “สันติภาพ ประชาชน ความถูกต้อง จะประสบชัยชนะ”

อนึ่ง สงครามต่อต้านญี่ปุ่นในจีน และสงครามโลกครั้งที่สอง ยุติลงอย่างเป็นการเมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นลงนามในเอกสารยอมจำนนบนเรือรบ ยูเอสเอส มิสซูรี ที่จอดอยู่ในอ่าวกรุงโตเกียว ประเทศญี่ปุ่น เมื่อวันที่ 2 กันยายน ปี ค.ศ. 1945 (พ.ศ.2488) ซึ่งต่อมาจีนได้กำหนดให้วันที่ 3 กันยายน เป็น “วันแห่งชัยชนะ”


โดยในปี ค.ศ. 2014 จีนภายใต้การนำ ผู้นำสีจิ้นผิง ได้รับรองกฎหมายให้วันที่ 3 กันยายนเป็นวันรำลึกชัยชนะเหนือสงครามฯดังกล่าวอย่างเป็นทางการ ซึ่งเป็นการยกระดับเป็นวันรำลึกระดับชาติ และจัดพิธีใหญ่สวนสนามรำลึกฯใหญ่เพื่อประกาศถึงความสำคัญและสร้างความศักดิ์สิทธิ์

“มุมจีน” ขอรวบรวมภาพบรรยายกาศชุดแรกจากสำนักข้าวซินหัว: การเปิดพิธีสวนสนามเพื่อรำลึกวาระครบรอบ 80 ปี ชัยชนะเหนือสงครามญี่ปุ่นโดยประชาชนจีน และสงครามโลกครั้งที่สอง บริเวณ จัตุรัสเทียนอันเหมิน ของเช้าวันที่ 3 กันยายน 2505



















สันติภาพจักต้องชนะ

ประชาชนจักต้องชนะ

สันติภาพ ประชาชน ความถูกต้อง จักต้องชนะ







(ชมภาพ) จีนนำขบวนผู้นำโลกประกาศก้อง “สันติภาพ ประชาชน ความถูกต้อง ต้องประสบชัยชนะ”
(ชมภาพ) จีนนำขบวนผู้นำโลกประกาศก้อง “สันติภาพ ประชาชน ความถูกต้อง ต้องประสบชัยชนะ”
(ชมภาพ) จีนนำขบวนผู้นำโลกประกาศก้อง “สันติภาพ ประชาชน ความถูกต้อง ต้องประสบชัยชนะ”
(ชมภาพ) จีนนำขบวนผู้นำโลกประกาศก้อง “สันติภาพ ประชาชน ความถูกต้อง ต้องประสบชัยชนะ”
(ชมภาพ) จีนนำขบวนผู้นำโลกประกาศก้อง “สันติภาพ ประชาชน ความถูกต้อง ต้องประสบชัยชนะ”
+12
กำลังโหลดความคิดเห็น