ไวรัล! สิงโตสวนสัตว์จีนมอมแมม หมดราศี ชาวเน็ตมอบฉายา "เจ้าป่าขอทาน" สวนสัตว์เผยสาเหตุ...

โจวเหนียน สิงโตสุดมอมแมม จนชาวเน็ตมอบฉายา เจ้าป่าขอทาน (ภาพจาก : สื่อจีน)
"โจวเหนียน" สิงโตประจำสวนสัตว์เฉียนหลิงซาน ในนครกุ้ยหยาง มณฑลกุ้ยโจว กลายเป็นดาวเด่นดวงใหม่ หลังความมอมแมมจนหมดราศีเจ้าป่าของมันกลายเป็นไวรัลไปทั่วโลกออนไลน์

โดยคลิปวิดีโอเผยภาพโจวเหนียนที่มีท่าทางเกียจคร้าน เนื้อตัวมอมแมม เปื้อนโคลน ขนก็รุงรัง ไม่สลวยสวยเก๋ โดยเฉพาะขนที่แผงคอซึ่งดูจับกันเป็นก้อน จนชาวเน็ตบอกเป็นเสียงเดียวกันว่ามันดูเหมือนขอทาน เห็นแล้วรับไม่ได้ อยากให้สวนสัตว์ช่วยจับมันอาบน้ำ

(ภาพจาก : สื่อจีน)
ต่อมา เจ้าหน้าที่สวนสัตว์ได้ออกมาชี้แจง โดยระบุว่า โจวเหนียนเป็นสิงโตที่มีอายุมากกว่า 8 ปีถูกส่งตัวมายังสวนสัตว์ในช่วงปลายปี 2017 มันมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง เพียงแต่ไม่ชอบอาบน้ำ

ปกติสิงโตที่โตเต็มวัยแผงคอก็จะใหญ่และหนาขึ้น อย่างไรก็ตาม การที่มันไม่ชอบอาบน้ำ ชอบคลุกทราย และแช่โคลนเป็นประจำ ประกอบกับสภาพแวดล้อมและสภาพอากาศที่ค่อนข้างชื้น จึงส่งผลให้ขนของมันจับตัวกันเป็นก้อน

ยิ่งไปกว่านั้น นิสัยที่ดุร้ายและไม่เป็นมิตร รวมทั้งเหตุผลทางด้านความปลอดภัย เจ้าหน้าที่จึงไม่สามารถสัมผัสตัวมันได้โดยตรง เป็นเหตุให้โจวเหนียนมีสภาพคล้ายกับขอทาน ซึ่งทางสวนสัตว์ก็เคยถูกร้องเรียนว่า ทารุณกรรมสัตว์เพราะสิงโตดูสกปรกเกินไปมาแล้ว

"ตอนอากาศร้อน พวกเราได้ปล่อยน้ำอาทิตย์ละครั้ง แต่มันขี้เกียจมาก แม้ปล่อยน้ำให้แล้วก็ไม่ยอมอาบ ออกมาก็เอาแต่กลิ้งคลุกโคลน" เจ้าหน้าที่สวนสัตว์กล่าว พร้อมเสริมว่า "เราเลือกวันที่แดดดี ท้องฟ้าแจ่มใสให้มันอาบน้ำ แต่มันกลับไม่ให้ความร่วมมือ แถมยังอารมณ์เสียสุดๆ"

(ภาพจาก : สื่อจีน)
ภายหลังชาวเน็ตเสนอให้ใช้ปืนฉีดน้ำแรงดันสูง แต่ทางสวนสัตว์แจงว่าไม่สามารถทำได้ เนื่องจากอาจทำให้เกิดอันตรายและสร้างความเครียดให้กับโจวเหนียนแทน

ทั้งนี้ สวนสัตว์จะหาวิธีอื่น เช่น การปรับปรุงสภาพแวดล้อม ปลูกพืชต่างๆ ไว้ให้มันไปถูขน รวมทั้งวางแผนจับสิงโตตัวเมียให้มาอยู่ด้วยกัน เพื่อที่จะสลับกันเลียขน

ที่มา : 不爱洗澡爱玩泥巴　狮子竟因太邋遢爆红被笑“乞丐狮” (See Hua Daily News)

โจวเหนียน สิงโตสุดมอมแมม จนชาวเน็ตมอบฉายา
(ภาพจาก : สื่อจีน)
(ภาพจาก : สื่อจีน)
