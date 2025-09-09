คลิกคลิป : จีนเปิดเส้นทางเดินเรือใหม่จากมณฑลหูเป่ย เชื่อมเกาหลีใต้และญี่ปุ่น

เส้นทางเดินเรือระหว่างประเทศจากท่าเรือจิงโจว มณฑลหูเป่ยกับท่าเรือในเกาหลีใต้และญี่ปุ่นเปิดเดินเรือแล้ว นับเป็นครั้งแรกที่เรือคอนเทนเนอร์ระหว่างประเทศสามารถออกเดินทางจากพื้นที่ตอนกลางและตอนบนของแม่น้ำแยงซี ไปยังต่างประเทศได้
เรือบรรทุกสินค้าที่บรรจุผลิตภัณฑ์เคมี เครื่องใช้ไฟฟ้า และอาหาร ออกเดินทางจากเขตหยานข่า ท่าเรือจิงโจว มุ่งหน้าไปยังท่าเรือนานาชาติ 4 แห่ง อาทิ ท่าเรือปูซาน เกาหลีใต้ และท่าเรือโมจิ ญี่ปุ่น She Xiuqi รองผู้จัดการทั่วไป บริษัท หัวจง โลจิสติกส์ กรุ๊ป กล่าวว่า เรือจะไปถึงท่าเรือปูซาน เกาหลีใต้ ในวันที่ 1 ก.ย. จากนั้นจะเข้าเทียบท่าที่ญี่ปุ่น ที่โมจิ โอซากะ และนาโกย่า ตั้งแต่วันที่ 2 ก.ย. เป็นต้นไป
เส้นทางใหม่นี้คาดว่า จะช่วยลดระยะเวลาในการขนส่งได้ประมาณ 1 สัปดาห์ และลดต้นทุนด้านขนส่งโดยรวมลงประมาณร้อยละ 40 นอกจากนี้ ยังช่วยให้กระบวนการศุลกากรง่ายขึ้น ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนถ่ายสินค้าที่ท่าเรือกลางทาง ซึ่งช่วยลดความเสี่ยงที่สินค้าจะเสียหาย
Yan Fengchao ผู้บริหารบริษัทท้องถิ่นกล่าวว่า ที่ผ่านมา สินค้าของบริษัทต้องเปลี่ยนถ่ายที่ท่าเรือเซี่ยงไฮ้ ซึ่งใช้เวลาอย่างน้อย 1 สัปดาห์ และในบางกรณีอาจยาวนานถึง 10 วัน หรือครึ่งเดือน การเปิดเส้นทางนี้ทำให้เวลาส่งมอบให้ลูกค้าสั้นลงอย่างเห็นได้ชัด
