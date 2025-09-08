คลิกคลิป : จีนพบว่าแอ่งอะพอลโลบนดวงจันทร์ก่อตัวขึ้นเมื่อกว่า 4 พันล้านปีก่อน

จากการวิเคราะห์ตัวอย่างจากดวงจันทร์ที่เก็บรวบรวมโดยภารกิจฉางเอ๋อ-6 เมื่อปีที่แล้ว นักวิจัยชาวจีนร่วมกับนักวิจัยนานาชาติสามารถระบุอายุการก่อตัวของแอ่งอะพอลโล ซึ่งเป็นแอ่งการชนขนาดใหญ่ที่อยู่ด้านไกลของดวงจันทร์ ว่าเกิดขึ้นเมื่อราว 4.16 พันล้านปีก่อน
การค้นพบนี้ถือเป็นข้อมูลสำคัญที่ช่วยให้เข้าใจฟลักซ์การชนในช่วงแรกๆ ของดวงจันทร์และระบบสุริยะ โดยเฉพาะในช่วงการทิ้งระเบิดหนักช่วงปลาย (LHB) เมื่อเร็วๆ นี้ผลการศึกษานี้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสาร Nature Astronomy
แอ่งการชนขนาดใหญ่ที่กระจัดกระจายอยู่ทั่วพื้นผิวดวงจันทร์ ส่วนใหญ่เป็นซากที่เหลือจากการทิ้งระเบิดอย่างหนักของดาวเคราะห์น้อยในช่วงแรกของการก่อตัวของระบบสุริยะซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ LHB
อย่างไรก็ตาม ด้วยข้อมูลตัวอย่างจากแอ่งการชนหลักบนดวงจันทร์ที่ยังไม่แน่นอน นักวิทยาศาสตร์จึงถกเถียงกันมานานว่า ฟลักซ์การชนในช่วง LHB ค่อยๆ ลดลงอย่างต่อเนื่อง หรือ พุ่งสูงสุดอย่างกะทันหันเมื่อราว 3.8-4 พันล้านปีก่อน
