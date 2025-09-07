คลิกคลิป : ทางการปักกิ่งเปิดตัวประติมากรรมต้อนรับการรำลึก “วันแห่งชัยชนะ” ครบรอบ 80 ปี

ทางการปักกิ่งจัดแสดงประติมากรรมและการจัดภูมิทัศน์ชุดใหม่ เพื่อร่วมรำลึกครบรอบ 80 ปี วันแห่งชัยชนะในสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น และสงครามต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์
ที่ถนนเฉียนเหมิน บนเส้นแกนกลางของปักกิ่ง มีการจัดแสดงประติมากรรมชิ้นใหม่ชื่อ “United as One” ผสานองค์ประกอบธงแดง มังกรจีน เปลวไฟ และตัวอักษรจีนที่หมายถึง “ประชาชน” ถ่ายทอดพลังแห่งความเป็นปึกแผ่นและการก้าวไปข้างหน้าของจีน Chen Kesheng ผู้เยี่ยมชมกล่าวว่า รูปทรงของประติมากรรมคล้ายเปลวไฟที่ลุกโชน สื่อถึงพลังที่ไม่หยุดยั้ง
นอกจากนี้ ยังมีการตกแต่งถนนฉางอัน โดยประตูที่บริเวณเจี้ยนกั๋วเหมิน และฝู่ซิงเหมิน ได้รับการประดับด้วยสัญลักษณ์ “80th Anniversary” ด้านบนมีนกพิราบขาว 14 ตัว หมายถึง สันติภาพ เสรีภาพ และ 14 ปีแห่งสงครามต่อต้านการรุกรานของประชาชนจีน
Guo Yanbo เจ้าหน้าที่ คณะกรรมาธิการการจัดการเมืองปักกิ่ง กล่าวว่า ปีนี้เป็นครั้งแรกที่แขวนธงแดงบนเสาไฟในช่วงดงตานถึงซีตานบนถนนฉางอัน สร้างบรรยากาศขรึมขลัง และเมื่อประดับไฟยามค่ำคืน ก็ยิ่งสะท้อนเรื่องราวของชาติ จากการแสวงหาสันติภาพไปสู่การฟื้นฟูอย่างรุ่งเรือง
ในอีกไม่กี่วันข้างหน้า ทางการปักกิ่งจะติดตั้งธงชาติและธงแดงกว่า 230,000 ผืนทั่วเมือง พร้อมดอกไม้ และแสงไฟ เพื่อเตรียมต้อนรับพิธีรำลึกในวันที่ 3 ก.ย.นี้
