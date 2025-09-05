คลิกคลิป : นครเทียนจินจัดแสดงแสงสีริมแม่น้ำไห่เหอ ต้อนรับการประชุมสุดยอด SCO 2025

นครเทียนจินจัดการแสดงแสงสีสุดตระการตาตามแนวแม่น้ำไห่เหอ เพื่อต้อนรับการประชุมสุดยอดองค์การความร่วมมือเซี่ยงไฮ้ (SCO) ที่จะมีขึ้นระหว่างวันที่ 31 ส.ค.-1 ก.ย.นี้
ตั้งแต่วันที่ 19 ส.ค.ที่ผ่านมา การแสดง “ค่ำคืนแห่งไห่เหอ” ส่องสว่างไปทั่วแม่น้ำ โดยการแสดง 8 นาทีนี้ มีการประดับไฟตึกระฟ้า สะพาน และสิ่งปลูกสร้างรอบศูนย์กลางเมือง ถ่ายทอดเรื่องราวจากอดีต ปัจจุบัน และอนาคตของจีน และสะท้อนสายสัมพันธ์อันแน่นแฟ้นกับประเทศสมาชิก SCO
ทีมงานกว่า 200 ชีวิตช่วยรังสรรค์การแสดงสุดพิเศษ Wang Zhe ผู้ออกแบบแสงของการแสดงค่ำคืนแห่งไห่เหอ กล่าวว่า ผู้โดยสารบนเรือท่องเที่ยวในแม่น้ำไห่เหอแทบไม่มีใครวางโทรศัพท์ลง ทุกคนต่างบันทึกภาพตลอดเวลา
Rao Jun ผู้เขียนบทบรรยายประกอบการแสดง กล่าวว่า เทียนจินมีความงดงามมากมาย ความท้าทาย คือ การค้นหาและถ่ายทอดในเชิงศิลปะ เพื่อแสดงออกถึงความสง่างามและความโรแมนติก
การประชุมสุดยอด SCO 2025 ถือเป็นการรวมตัวครั้งใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ของ SCO โดยมีผู้นำจากประเทศต่างๆ กว่า 20 ประเทศ และหัวหน้าขององค์กรระหว่างประเทศ 10 แห่งเข้าร่วม
ที่มา : China Media Group