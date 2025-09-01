เต่าสุดสตรอง! รอดตายปาฏิหาริย์ แม้ผอมเหลือแต่กระดูก หลังถูกเจ้าของลืมไว้ในกล่องเป็นปี

ไม่เชื่อก็ต้องเชื่อ! เต่าอัลลิเกเตอร์ใจสู้ ถูกเจ้าของลืมไว้ในกล่องนานนับปี แต่ยังรอดชีวิตมาได้ แม้จะผอมเหลือแต่กระดูก จนชาวเน็ตพากันเรียกมันว่า "เต่าโครงกระดูก"
โดย "อาเหว่ย" นักเพาะพันธุ์เต่าจากมณฑลกว่างตง (กวางตุ้ง) ได้ทำความสะอาดบ้านเมื่อไม่นานมานี้ และได้พบกับเต่าอัลลิเกเตอร์ที่เขาลืมทิ้งไว้
ตามรายงาน เมื่อประมาณ 1 ปีที่แล้ว อาเหว่ยได้รับเต่าตัวนี้มาจากนักเพาะพันธุ์เต่าคนหนึ่ง ด้วยความที่มันได้รับบาดเจ็บ มีแผลที่กระดองและตามตัว อาเหว่ยจึงแยกมันมาไว้ในกล่องต่างหาก เพื่อที่จะทำการรักษา
อย่างไรก็ตาม ตอนนั้นมีเต่าอัลลิเกเตอร์จำนวนมากที่เขาต้องดูแล อาเหว่ยจึงละเลยและลืมมันไปเสียสนิท กระทั่ง 1 ปีผ่านไป เขาถึงได้พบมันอีกครั้งขณะทำความสะอาดบ้าน
แม้จะรอดชีวิตมาได้อย่างน่าอัศจรรย์ แต่การขาดอาหารมาเป็นเวลานาน ก็ทำให้ร่างกายของมันอ่อนแอเป็นอย่างมาก อาเหว่ยจึงตั้งใจทำการฟื้นฟูสุขภาพให้มันอย่างค่อยเป็นค่อยไป โดยเขาจะค่อยๆ เพิ่มปริมาณอาหารให้ทีละนิด เพื่อที่จะได้ไม่เป็นอันตรายต่อกระเพาะและลำไส้ รวมทั้งชีวิตของเจ้าเต่าอัลลิเกเตอร์ตัวนี้
หลังข่าวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างประหลาดใจที่เต่าอัลลิเกเตอร์ตัวนี้มีชีวิตรอด พร้อมวิพากษ์วิจารณ์ในความประมาทของอาเหว่ย รวมทั้งเน้นย้ำว่าไม่ว่าจะเลี้ยงสัตว์สักกี่ตัว ก็ต้องดูแล รับผิดชอบ เลี้ยงดูพวกมันทุกตัวให้ดี
ทั้งนี้ ปัจจุบัน เต่าอัลลิเกเตอร์ตัวนี้เริ่มฟื้นตัว กินอาหารได้มากขึ้นและมีอาการที่ดีขึ้นตามลำดับ
