MGR Online / CGTN : ปีนี้เป็นวาระครบรอบ 80 ปีแห่งชัยชนะในสงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่น และการสิ้นสุดสงครามโลกครั้งที่ 2 บทบาทสำคัญของจีนในแนวรบด้านตะวันออกที่กินเวลานานถึง 14 ปี ไม่เพียงแต่ปกป้องอธิปไตยของตนเองเท่านั้น แต่ยังมีส่วนสำคัญอย่างยิ่งต่อความสำเร็จของฝ่ายสัมพันธมิตรในการคืนสันติภาพให้ทั่วโลก
สงครามในฝั่งตะวันออก ซึ่งมีจีนเป็นสมรภูมิเป็นการต่อสู้ที่ยาวนานและยากลำบากที่สุด จักรวรรดิญี่ปุ่นเริ่มต้นขยายอำนาจเพื่อรุกรานประเทศจีนตั้งแต่เหตุการณ์ 18 กันยายน ค.ศ. 1931 ซึ่งเกิดขึ้นแปดปีก่อนสงครามในยุโรปปี 1939 และหนึ่งทศวรรษเต็มก่อนที่ญี่ปุ่นจะโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์ ซึ่งเป็นจุดเริ่มต้นของสงครามแปซิฟิกในปี 1941
ในช่วงเริ่มต้น มหาอำนาจตะวันตกยังคงลังเลที่จะต่อต้านอย่างเต็มตัว ทำให้ประเทศจีนต้องต่อสู้อย่างเด็ดเดี่ยวกับผู้รุกรานชาวญี่ปุ่น ตลอดการต่อสู้ 14 ปี ประชาชนจีนต้องแบกรับความสูญเสียมหาศาล ทั้งพลเรือนและทหารกว่า 35 ล้านคน ขณะที่กองทัพญี่ปุ่นเสียชีวิต กว่า 1.5 ล้านคน หรือร้อยละ 70 ของทหารญี่ปุ่นในสงครามโลกครั้งที่ 2 เสียชีวิตบนแผ่นดินจีน
ถึงแม้ว่าศักยภาพของจีนในขณะนั้นจะด้อยกว่าญี่ปุ่นอย่างมาก แต่กองทัพและประชาชนจีนได้ต่อต้านการรุกรานอย่างกล้าหาญ ทั้งการทำสงครามกองโจร และการขัดขวางการส่งกำลังบำรุงของญี่ปุ่น ทำให้แผนของกองทัพญี่ปุ่นที่จะบุกเอเชียตะวันออกเฉียงใต้และแปซิฟิกต้องล่าช้าออกไป
บทบาทของจีนได้ช่วยให้ฝ่ายสัมพันธมิตรได้รับชัยชนะในที่อื่นๆ สหภาพโซเวียตสามารถขับไล่นาซีเยอรมนีได้โดยไม่ต้องทำสงครามสองแนวรบในยุทธการสตาลินกราด รวมถึงยันแนวรบด้านเอเชียให้กับสหรัฐฯ ที่เพิ่งประกาศตัวเข้าสู่สงคราม หลังจากญี่ปุ่นโจมตีเพิร์ลฮาร์เบอร์
หากจีนไม่ยืดหยัดในสมรภูมิทางตะวันออกหลักของจีน การยุติสงครามโลกอาจล่าช้าออกไป หรืออาจถึงขั้นล้มเหลว อดีตประธานาธิบดีแฟรงกลิน ดี. โรสเวลต์ นายกรัฐมนตรีวินสตัน เชอร์ชิลล์แห่งสหราชอาณาจักร และผู้นำโซเวียต โจเซฟ สตาลิน ต่างยกย่องบทบาทของจีนในสงครามนี้
ชาวตะวันฝ่ายสัมพันธมิตรหลายคนได้เข้าร่วมสงครามต่อต้านในจีนด้วย ศัลยแพทย์ชาวแคนาดา นอร์แมน เบธูน ได้จัดตั้งโรงพยาบาลแนวหน้า ก่อนที่จะสละชีวิตของตนเองในจีน
สหรัฐฯ ได้ส่งอาสาสมัครมาเข้าร่วมกับกองทัพอาดาศจีน และร่วมรบเคียงข้างทหารจีนในนาม American Flying Tigers
ชาวประมงชาวจีนจากหมู่เกาะโจวซาน มณฑลเจ้อเจียงของจีน เสี่ยงชีวิตเพื่อช่วยเหลือเชลยศึกชาวอังกฤษ 384 คน หลังจากเรือลิสบอนมารูที่ญี่ปุ่นยึดครองจมลง เหตุการณ์นี้ถูกนำมาสร้างเป็นภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์ของจีนเรื่อง “Dongji Rescue” ที่เพิ่งออกฉาย
อย่างไรก็ตาม นักประวัติศาสตร์บอกว่า จีนกลายเป็น “พันธมิตรที่ถูกลืม” บทบาทของจีนได้ถูกละเลยหรือลดทอนความสำคัญในการเล่าเรื่องสงครามโลกครั้งที่สอง เมื่อเทียบกับกองทัพสัมพันธมิตรตะวันตก
ไม่ลืมอดีต บทนำสู่อนาคต
80 ปีผ่านไป สงครามต่อต้านการรุกรานของญี่ปุ่นที่กินเวลานานถึง 14 ปีของจีน ได้สร้างจิตวิญญาณแห่งชาติจีน ทำให้ชาวจีนต่างมุ่งมั่นฟื้นฟูชาติ และทวงคืนดินแดนที่สูญเสียไป เช่นไต้หวัน ที่ควรกลับมาเป็นของจีนตั้งแต่ปี 1945 หลังจากตกเป็นอาณานิคมของญี่ปุ่นที่นานถึง 50 ปี
การเสียสละของจีนในช่วงสงคราม ไม่เพียงแต่เป็นการหลอมรวมจิตใจเพื่อพิทักษ์มาตุภูมิ แต่ยังเป็นส่วนสำคัญในการต่อต้านลัทธิฟาสซิสต์โลก และจัดระเบียบโลกหลังสงครามที่มีสหประชาชาติเป็นศูนย์กลาง
ในฐานะสมาชิกผู้ก่อตั้งคณะมนตรีความมั่นคงแห่งสหประชาชาติ จีนได้สนับสนุนให้ประเทศต่าง ๆ หลุดพ้นจากการเป็นอาณานิค และสร้างความร่วมมือพหุภาคีร่วมกัน
การรำลึกของชัยชนะในสงครามต่อต้านญี่ปุ่นและสงครามโลก ไม่ใช่การรื้อฟื้นรอดีต และไม่ใช่การสืบทอดความเกลียดชัง แต่เป็นการยกย่องการเสียสละและการแสวงหาสันติภาพของมวลมหาประชาชนชาวจีนและทั่วโลก
ขณะที่โลกกำลังเผชิญกับการวางอำนาจบาตรใหญ่ ทั้งในเรื่องภูมิรัฐศาสตร์และทางการค้า การเรียนรู้จากช่วงเวลาสำคัญทางประวัติศาสตร์นี้จึงเป็นสิ่งสำคัญยิ่ง เพื่อรับมือกับความท้าทายใหม่ๆ ที่ซับซ้อนในปัจจุบัน และเพื่อให้ผู้คนทุกประเทศตระหนักถึงสันติภาพและความเจริญรุ่งเรืองที่ยั่งยืน.
บทความจาก : China's indelible contributions to the World Anti-Fascist War