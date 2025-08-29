จีนผุดบาร์ธีมคุก! ดื่มด่ำบรรยากาศ พร้อมสัมผัสประสบการณ์การเป็นนักโทษ

กำลังนิยมเป็นอย่างมาก! สำหรับบาร์ธีมคุก ที่เหมือนยกคุกมาไว้ในร้าน พร้อมมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้า ด้วยการรับบทเป็นนักโทษที่ถูกจองจำ นั่งดื่มในกรงขัง โดนใจคนที่ชอบความแปลกใหม่ จนมีคนแห่มาใช้บริการ พร้อมถ่ายรูปเช็คอินเป็นจำนวนมาก
โดยลูกค้าจะต้องสวมชุดสีส้มเหมือนนักโทษ ซึ่งนอกจากห้องขัง ภายในบาร์ก็ยังมีห้องมืดไว้สอบสวน ทั้งยังมีอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโซ่ตรวน กุญแจมือ เรียกว่าจัดเต็ม ถึงฟีลกันแบบสุดๆ
เมื่อเข้าไปในบาร์ ลูกค้าจะต้องลงชื่อในจดหมายสารภาพผิด และจะได้รับแฟ้มประวัติอาชญากรรม ซึ่งด้านในจะระบุรายละเอียดอาชญากรรมที่พวกเขาก่อ จากนั้นก็จะมีการถ่ายรูป ก่อนที่จะนำตัวไปที่ห้องขัง
ด้านพนักงานของบาร์จะแต่งตัวเป็นผู้คุม คอยพูดคุยกับลูกค้า ถามว่าพวกเขาทำผิดอะไรมา พร้อมชี้แจงกฎของเรือนจำแห่งนี้ อย่างเช่น ห้ามทำลายข้าวของ
ปัจจุบัน มีบาร์ในลักษณะแบบนี้อยู่หลายแห่งในจีน เช่น ในชิงเต่า มณฑลซานตง หางโจว มณฑลเจ้อเจียง และนครฉงชิ่ง โดยเจ้าของร้านบางรายอ้างว่า ได้รับแรงบันดาลใจมาจากซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวชีวิตในเรือนจำหญิง เรื่อง "Orange is the New Black" ของ Netflix
ทั้งนี้ ในบางที่ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม 10 หยวน (ประมา 50 บาท) เพื่อเป็นค่าเช่าชุดนักโทษ โดยทั่วไปบาร์แต่ละแห่งจะคิดค่าเครื่องดื่มอยู่ที่ประมาณ 50 หยวน (ประมาณ 250 บาท)
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ชื่นชอบไอเดียนี้ พร้อมคอมเมนต์ เช่น “คุณสามารถถ่ายรูปสวยๆ ที่นั่นได้ง่ายๆ แสงกำลังดี การตกแต่งก็น่าสนใจ บรรยากาศคุกก็ดี ฉันแนะนำประสบการณ์สุดดื่มด่ำนี้ให้เพื่อนๆ ของฉันแล้ว” “ฉันไปบาร์ในหางโจวตอน 4 ทุ่ม ขนาดวันธรรมดายังต้องรอถึง 20 นาที ร้านนี้ดังมาก!” และ “บาร์พวกนี้ล้ำมาก”
อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตบางส่วนก็บอกว่า เข้าไม่ถึงไอเดียนี้และไม่เห็นด้วย โดยพวกเขามองว่าคุกเป็นสถานที่สำคัญ การทำให้คุกกลายเป็นความบันเทิงจะทำให้ผู้คนเสื่อมศรัทธาต่อกฎหมาย อีกทั้งยังไม่เคารพต่อเหยื่อและครอบครัวของเหยื่อด้วย
คลิกชมคลิปในข่าว
In Qingdao, there’s a bar that looks like it came straight out of a prison movie (China Insider)
ที่มา : China prison-themed bars with cells, orange jumpsuits create ‘vanguard’ experience (SCMP)