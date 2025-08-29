xs
จีนผุดบาร์ธีมคุก! ดื่มด่ำบรรยากาศ พร้อมสัมผัสประสบการณ์การเป็นนักโทษ

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์


จีนผุดบาร์ธีมคุก (ภาพจาก : เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์)
กำลังนิยมเป็นอย่างมาก! สำหรับบาร์ธีมคุก ที่เหมือนยกคุกมาไว้ในร้าน พร้อมมอบประสบการณ์สุดพิเศษให้กับลูกค้า ด้วยการรับบทเป็นนักโทษที่ถูกจองจำ นั่งดื่มในกรงขัง โดนใจคนที่ชอบความแปลกใหม่ จนมีคนแห่มาใช้บริการ พร้อมถ่ายรูปเช็คอินเป็นจำนวนมาก

โดยลูกค้าจะต้องสวมชุดสีส้มเหมือนนักโทษ ซึ่งนอกจากห้องขัง ภายในบาร์ก็ยังมีห้องมืดไว้สอบสวน ทั้งยังมีอุปกรณ์ต่างๆ ไม่ว่าจะเป็นโซ่ตรวน กุญแจมือ เรียกว่าจัดเต็ม ถึงฟีลกันแบบสุดๆ  

เมื่อเข้าไปในบาร์ ลูกค้าจะต้องลงชื่อในจดหมายสารภาพผิด และจะได้รับแฟ้มประวัติอาชญากรรม ซึ่งด้านในจะระบุรายละเอียดอาชญากรรมที่พวกเขาก่อ จากนั้นก็จะมีการถ่ายรูป ก่อนที่จะนำตัวไปที่ห้องขัง

ด้านพนักงานของบาร์จะแต่งตัวเป็นผู้คุม คอยพูดคุยกับลูกค้า ถามว่าพวกเขาทำผิดอะไรมา พร้อมชี้แจงกฎของเรือนจำแห่งนี้ อย่างเช่น ห้ามทำลายข้าวของ

(ภาพจาก : เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์)
ปัจจุบัน มีบาร์ในลักษณะแบบนี้อยู่หลายแห่งในจีน เช่น ในชิงเต่า มณฑลซานตง หางโจว มณฑลเจ้อเจียง และนครฉงชิ่ง โดยเจ้าของร้านบางรายอ้างว่า ได้รับแรงบันดาลใจมาจากซีรีส์ที่เล่าเรื่องราวชีวิตในเรือนจำหญิง เรื่อง "Orange is the New Black" ของ Netflix

ทั้งนี้ ในบางที่ลูกค้าจะต้องจ่ายเงินเพิ่ม 10 หยวน (ประมา 50 บาท) เพื่อเป็นค่าเช่าชุดนักโทษ โดยทั่วไปบาร์แต่ละแห่งจะคิดค่าเครื่องดื่มอยู่ที่ประมาณ 50 หยวน (ประมาณ 250 บาท)

หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ก็มีผู้คนจำนวนไม่น้อยที่ชื่นชอบไอเดียนี้ พร้อมคอมเมนต์ เช่น “คุณสามารถถ่ายรูปสวยๆ ที่นั่นได้ง่ายๆ แสงกำลังดี การตกแต่งก็น่าสนใจ บรรยากาศคุกก็ดี ฉันแนะนำประสบการณ์สุดดื่มด่ำนี้ให้เพื่อนๆ ของฉันแล้ว” “ฉันไปบาร์ในหางโจวตอน 4 ทุ่ม ขนาดวันธรรมดายังต้องรอถึง 20 นาที ร้านนี้ดังมาก!” และ “บาร์พวกนี้ล้ำมาก”

อย่างไรก็ตาม ชาวเน็ตบางส่วนก็บอกว่า เข้าไม่ถึงไอเดียนี้และไม่เห็นด้วย โดยพวกเขามองว่าคุกเป็นสถานที่สำคัญ การทำให้คุกกลายเป็นความบันเทิงจะทำให้ผู้คนเสื่อมศรัทธาต่อกฎหมาย อีกทั้งยังไม่เคารพต่อเหยื่อและครอบครัวของเหยื่อด้วย

In Qingdao, there’s a bar that looks like it came straight out of a prison movie (China Insider)

ที่มา : China prison-themed bars with cells, orange jumpsuits create ‘vanguard’ experience (SCMP)

จีนผุดบาร์ธีมคุก (ภาพจาก : เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์)
(ภาพจาก : เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์)
