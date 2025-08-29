ความสำเร็จสองพี่น้องตระกูลเฉิน สร้างบริษัท Cambricon ที่มีศักยภาพต่อกรกับ Nvidia

เมื่อ 9 ปีก่อนบริษัทผู้ผลิตชิปปัญญาประดิษฐ์ ( AI ) เลือดมังกร ชื่อว่า แคมบริคอน เทคโนโลยีส์ ( Cambricon Technologies) ถือกำเนิดขึ้นโดยสองพี่น้อง มันสมองระดับจีเนียส อดีตนักเรียนในโครงการ "ชั้นเรียนเยาวชนอัจฉริยะ" ของสถาบันบัณฑิตวิทยาศาสตร์ (CAS) ซึ่งเป็นหน่วยงานวิจัยวิทยาศาสตร์ชั้นนำแดนมังกร
ปัจจุบัน เฉิน อวิ้นจื่อ อายุ 42 ปี และเฉิน เทียนซื่อ อายุ 40 ปี ส่วนแคมบริคอนกลายเป็นบริษัทร้อนแรงที่สุดในจีน เห็นได้จากราคาหุ้นที่เพิ่มขึ้นประมาณ 10 เท่าในช่วงสองปีที่ผ่านมา
นักวิเคราะห์ชี้ว่า มูลค่าของแคมบริคอนพุ่งขึ้นอย่างรวดเร็ว เพราะมีการคาดหวังกันอย่างมากต่อศักยภาพในอนาคตของแคมบริคอนว่า อาจก้าวขึ้นมาท้าทายอินวิเดีย ( Nvidia ) บริษัทชิปยักษ์ใหญ่ของสหรัฐฯ ในตลาดจีนแผ่นดินใหญ่
“ความคลั่ง”หุ้นแคมบริคอนยังสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อมั่นที่เพิ่มมากขึ้นในจีนว่า ประเทศกำลังอยู่บนเส้นทางการพัฒนาระบบนิเวศ AI ที่ไม่ต้องพึ่งพาฮาร์ดแวร์ของสหรัฐฯ
ความเคลื่อนไหวของดีปซีก ( DeepSeek ) สตาร์ตอัปจีนผู้พัฒนาโมเดล AI ประสิทธิภาพทัดเทียมกับบริษัทยักษ์ใหญ่ไอทีของเมกาเมื่อเร็ว ๆ นี้ ทำให้แคมบริคอนถูกจับตามอง
ดีปซีกแถลงว่า ได้ฝึกฝนโมเดล AI รุ่นใหม่คือ V3.1 ด้วยรูปแบบข้อมูล UE8M0 FP8 ซึ่งเหมาะสำหรับ "ชิปผลิตในประเทศที่กำลังจะวางจำหน่ายในเร็วๆ นี้” แต่มิได้ระบุชื่อซัปพลายเออร์ โดยรูปแบบข้อมูล UE8M0 FP8 เป็นนวัตกรรมของดีปซีก
ถ้อยแถลงดังกล่าวทำให้กระแส AI ในจีนคึกคัก เพราะแสดงให้เห็นถึงการยกระดับการประสานงานระหว่างนักพัฒนาโมเดลและผู้ผลิตฮาร์ดแวร์ของจีน ซึ่งอาจช่วยลดการพึ่งพาชิป AI นำเข้า เช่น หน่วยประมวลผลกราฟิก (GPU) จากอินวิเดีย
แคมบริคอนอาจเป็นผู้วางจำหน่ายชิปที่ว่านั้นด้วยว่าเป็น 1 ใน 8 ซัปพลายเออร์ฮาร์ดแวร์ ซึ่งมีผลิตภัณฑ์เข้ากันได้กับดีปซีก ตามที่สถาบันเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารแห่งประเทศจีนระบุ
ดีปซีกออกมาแถลง หลังจากมีรายงานว่า อินวิเดียได้ระงับการผลิตชิป H20 ซึ่งออกแบบมาโดยเฉพาะสำหรับจีน เนื่องจากรัฐบาลจีนกังวลว่า ชิป H20 อาจเป็นภัยต่อความมั่นคง ยิ่งทำให้กระแสตอบรับแคมบริคอมของผู้คนในจีนดียิ่งขึ้นไปอีก
ทั้งนี้ ธุรกิจหลักของแคมบริคอนคือการพัฒนาและออกแบบชิป AI สำหรับเซิร์ฟเวอร์คลาวด์ อุปกรณ์เอดจ์ และเทอร์มินัล รวมถึงคลัสเตอร์ดาต้าเซ็นเตอร์ มีรายงานว่า แคมบริคอนกำลังพัฒนา ซีหยวน690 ( Siyuan 690 ) ชิปเรือธง ซึ่งต่อยอดจากซีรีส์ซีหยวน 590 (Siyuan 590) ที่เปิดตัวในปีพ.ศ. 2566 ( ค.ศ. 2023 ) คาดว่าชิปรุ่นใหม่นี้จะมีความสามารถเกือบเทียบเท่ากับ H100 ของอินวิเดีย
"ชั้นเรียนเยาวชนอัจฉริยะ" เป็นโครงการการศึกษาพิเศษสำหรับฝึกฝนผู้มีความสามารถระดับแนวหน้าในท้องถิ่น สองพี่น้องตระกูลเฉินยังได้ทำงานกับสถาบันเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ของ CAS โดยพี่ชายมุ่งเรื่องเซมิคอนดักเตอร์ ส่วนน้องชายหันไปสนใจ AI
ทั้งคู่เริ่มสำรวจแนวคิดของ “ AI บวก chip" (AI plus chip) ราวปี 2553 ( 2010 ) โดยศึกษาการใช้ชิปเพื่อเร่งอัลกอริทึมการเรียนรู้เชิงลึก (deep-learning)
ในปี 2557 ( 2014 ) บทความที่สองพี่น้องเขียนร่วมกันเกี่ยวกับการเรียนรู้ของเครื่อง ( machine learning ) อันเป็นส่วนหนึ่งของ AI ได้รับรางวัลสูงสุดจากงานประชุมด้านสถาปัตยกรรมคอมพิวเตอร์ชั้นนำ ASPLOS
ในปีถัดมา ด้วยการสนับสนุนจาก CAS พวกเขาสามารถพัฒนาต้นแบบของโปรเซสเซอร์การเรียนรู้เชิงลึก โดยเรียกชื่อว่า แคมบริคอน ตามชื่อแคมเบรียน ซึ่งเป็นยุคที่เกิดวิวัฒนาการขยายตัวอย่างรวดเร็วบนโลก
ทั้งคู่หลงใหลการออกแบบชิป การทำงานร่วมกันในการพัฒนาโปรเซสเซอร์การเรียนรู้เชิงลึก ( deep-learning processors) หรือที่รู้จักกันในชื่อเครื่องเร่งความเร็ว AI นั้น มี"ทั้งเสียงหัวเราะและน้ำตา" ครั้งหนึ่งเคยโต้เถียงดุเดือดจนกลายเป็นทะเลาะกัน นี่เองอาจเป็นเหตุผลที่ทั้งสองสามารถพัฒนางานวิจัยแบบสหวิทยาการเกี่ยวกับการออกแบบชิปและอัลกอริทึม AI ได้อย่างรวดเร็ว จากการสัมภาษณ์เฉินผู้พี่ในหนังสือพิมพ์ไชน่า ไซเอนซ์ เดลี (China Science Daily) เผยแพร่เมื่อเดือนกันยายน 2567 ( 2024 )
บริษัทแคมบริคอนถูกรัฐบาลสหรัฐฯ ขึ้นบัญชีดำการค้าในเดือนธันวาคม 2565 ( 2022 ) โดยถูกจำกัดการซื้อเทคโนโลยีหลักของสหรัฐฯ รวมถึงการใช้บริการจาก TSMC ซึ่งเป็นบริษัทรับจ้างผลิตชิปชั้นนำของไต้หวัน
ที่มา : เซาท์ไชน่ามอร์นิงโพสต์