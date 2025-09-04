คลิกคลิป : สตูดิโอภาพยนตร์ชั้นนำ ผลักดันอุตสาหกรรมไมโครดรามาจีนเติบโต

เหิงเตี้ยน เวิลด์ สตูดิโอ ซึ่งตั้งอยู่ในมณฑลเจ้อเจียง ทางตะวันออกของจีน กำลังเร่งขับเคลื่อนการผลิตละครไมโครดรามาอย่างจริงจัง ในฐานะความบันเทิงรูปแบบใหม่ ละครไมโครดรามากำลังได้รับความนิยมเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วในหมู่คนรุ่นใหม่
ด้วยโครงเรื่องกระชับและการแสดงที่ดึงดูดใจ ละครไมโครดรามามอบความบันเทิงอย่างฉับไวแก่ผู้ชม โดยเฉพาะกลุ่มผู้ใช้โทรศัพท์มือถือ เพื่อตอบสนองต่อความต้องการที่หลากหลาย
ข้อมูลบ่งชี้ว่า ภายในปี 2024 ตลาดละครไมโครดรามาของจีน มีมูลค่าสูงถึง 5,050 ล้านหยวน (ประมาณ 22,725 ล้านบาท) ซึ่งมีมูลค่าสูงกว่ารายได้บ็อกซ์ออฟฟิศประจำปีเป็นครั้งแรก
ปัจจุบัน เหิงเตี้ยน เวิลด์ สตูดิโอ มีสถานที่ถ่ายทำภาพยนตร์มากกว่า 2,000 แห่ง ครอบคลุมทั้งภาพยนตร์แนวประวัติศาสตร์ ย้อนยุค และร่วมสมัย
ในฐานะศูนย์กลางการผลิตภาพยนตร์และโทรทัศน์ที่สมบูรณ์และใหญ่ที่สุดของจีน เหิงเตี้ยนได้กลายมาเป็นแหล่งผลิตละครสั้นสำคัญในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา โดยมีทีมงานหลายร้อยชุดและพนักงานกว่า 20,000 คน ที่ทำการถ่ายทำซีรีส์ทุกวัน
ที่มา : China Media Group