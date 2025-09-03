คลิกคลิป : จีนเปิดตัวอาคาร “Ultra Zero-Carbon” แห่งแรกของโลกที่มณฑลซานตง

อาคาร “Ultra Zero-Carbon” แห่งแรกของโลก เปิดตัวเมื่อวันที่ 24 ส.ค.ที่ผ่านมา ณ เมืองชิงเต่า มณฑลซานตง ถือเป็นก้าวสำคัญของจีนในการผลักดันการก่อสร้างแบบปล่อยคาร์บอนเป็นศูนย์
อาคารสำนักงานนี้สูง 117 เมตร ใช้ไฟฟ้าเฉลี่ยวันละ 6,000 กิโลวัตต์ชั่วโมง ติดตั้งเทคโนโลยีล้ำสมัยเพื่อให้สามารถใช้พลังงานสีเขียวได้ 100% อาคารหลังนี้ออกแบบด้วยผนังกระจกโฟโตโวลตาอิก ฝังในตัวอาคารทั้งด้านทิศตะวันออก ทิศใต้ และทิศตะวันตก ทำให้สามารถผลิตไฟฟ้าได้โดยตรง ช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ถึง 500 ตันต่อปี
นอกจากนี้ อาคารยังใช้แบตเตอรี่รถยนต์ไฟฟ้าเก่าเพื่อกักเก็บพลังงาน โดยมีแบตเตอรี่จำนวน 14 ก้อน ใช้กักเก็บพลังงานส่วนเกินจากผนังกระจกโฟโตโวลตาอิก พลังงานที่กักเก็บไว้จะถูกนำมาใช้ในช่วงความต้องการสูงสุดหรือช่วงที่มีแสงอาทิตย์น้อย เพื่อปรับสมดุลการใช้ไฟฟ้าในอาคาร
ภายในอาคารมีไมโครเซนเซอร์กว่า 24,000 ตัว ที่เข้ามาแทนสวิตช์แบบดั้งเดิม ทำให้ระบบไฟฟ้า แอร์ และลิฟต์ทำงานอัตโนมัติ Yu Dexiang ประธานบริษัท TELD New Energy ผู้ให้บริการเครือข่ายแท่นชาร์จรถยนต์ไฟฟ้ารายใหญ่ของจีน กล่าวว่า การใช้ไฟฟ้าสีเขียวช่วยลดการปล่อยคาร์บอนได้ราว 2,500 ตันต่อปี
อาคารแห่งนี้ยังติดตั้งระบบที่จอดรถแนวตั้งความเร็วสูงอัตโนมัติแห่งแรกของโลก ใช้ระบบรางความแม่นยำสูงและเทคโนโลยีควบคุมแบบเฟือง ทำให้รถทุกคันสามารถเคลื่อนเข้าสู่จุดจอดได้ภายในเวลาเพียง 35 วินาที
ที่จอดรถยังผสานเทคโนโลยี “Vehicle-to-Grid” โดยให้รถยนต์ไฟฟ้าที่จอดอยู่เชื่อมต่อกับระบบพลังงานของอาคาร ปัจจุบันมีรถกว่า 300 คัน ซึ่งแต่ละคันสามารถจ่ายไฟได้วันละ 10 กิโลวัตต์ชั่วโมง ซึ่งเพียงพอที่จะรองรับความต้องการพลังงานเกือบครึ่งหนึ่งของอาคารทั้งหมด
ที่มา : China Media Group