คลิกคลิป : สะพานเมกะโปรเจกต์ข้ามแม่น้ำตันเจียง มณฑลเหอหนาน ก่อสร้างเสร็จแล้ว

สะพานข้ามแม่น้ำตันเจียง มณฑลเหอหนาน เชื่อมต่อสำเร็จแล้ว ถือเป็นการปิดจุดเชื่อมต่อสำคัญของทางด่วนสายหลักที่มุ่งหน้าจากเมืองซานเหมินเซีย ไปยังเมืองหนานหยาง
สะพานนี้มีความยาวรวม 919 เมตร โดยมีช่วงหลัก ยาวถึง 536 เมตร ซึ่งเป็นโครงสร้างสำคัญของทางด่วนเส้นนี้ โดยทางด่วนนี้ออกแบบเป็น 4 ช่องทาง ระยะทางประมาณ 118 กิโลเมตร แบ่งออกเป็น 3 ช่วง การก่อสร้างสะพานที่แล้วเสร็จ ทำให้เส้นทางทั้งหมดพร้อมเปิดใช้งานเต็มรูปแบบภายในปีนี้
เมื่อเปิดใช้อย่างเป็นทางการ การเดินทางจากเขตซีชวน มณฑลเหอหนาน ไปยังเมืองตันเจียงโข่ว มณฑลหูเป่ย ที่อยู่ติดกัน จะใช้เวลาเพียง 1 ชั่วโมง จากเดิมประมาณ 2 ชั่วโมง
ที่มา : China Media Group