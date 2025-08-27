ไรเดอร์ฮีโร่! เจอหมอนเขียนตัวเลขปริศนาด้วยเลือด ตีความจนช่วยหญิงที่ติดอยู่ในห้อง 30 ชม.ได้สำเร็จ

ไรเดอร์หนุ่มแซ่จาง วัย 19 ปี จากเมืองเล่อซาน มณฑลซื่อชวน (เสฉวน) กลายเป็นที่ชื่นชมไปทั่วโลกออนไลน์ หลังเขาพบหมอนที่มีตัวเลขปริศนา ก่อนที่จะตีความจนนำไปสู่การช่วยชีวิตหญิงที่ติดอยู่ในห้องนานกว่า 30 ชั่วโมงเอาไว้ได้
โดยเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นเมื่อวันที่ 12 ส.ค.ที่ผ่านมา ขณะที่จางซึ่งเป็นนักศึกษา กำลังรับจ็อบทำงานเป็นไรเดอร์ช่วงปิดเทอมอยู่นั้น เขาก็พบกับหมอนสีขาว ที่มีคราบคล้ายเลือดเขียนเป็นตัวเลข "110 625" ตกลงมาตรงหน้าในจังหวะที่ก้าวออกมาจากอาคาร หลังจากส่งออเดอร์เสร็จ
ด้วยความสงสัยและเอะใจ เนื่องจากตัวเลข 110 เป็นหมายเลขฉุกเฉินที่ไว้ขอความช่วยเหลือในจีน จางจึงคิดว่าอาจมีเหตุไม่ชอบมาพากลเกิดขึ้น และมีใครอาจต้องการขอความช่วยเหลือ จึงรีบโทร.แจ้งตำรวจทันที โดยเจ้าหน้าที่พบว่าหมอนลักษณะแบบนี้ถูกใช้ในโรงแรมและโฮมสเตย์ ซึ่งจากการสอบถามพนักงานโรงแรมแถวนั้น ก็ได้รับการยืนยันว่าหมอนใบดังกล่าวน่าจะเป็นของโฮมสเตย์แห่งหนึ่ง ที่ตั้งอยู่ในอาคาร 6 ชั้น 25 ซึ่งตรงกับตัวเลขที่อยู่บนหมอน
เบื้องต้นเจ้าหน้าที่สันนิษฐานว่า อาจมีการก่ออาชญากรรม หรือการลักพาตัว จึงรีบรุดไปยังที่เกิดเหตุ พวกเขาพังประตูเข้าไปและพบกับห้องนั่งเล่นที่ว่างเปล่า ก่อนที่จะได้ยินเสียงดังมาจากในห้องนอน ซึ่งพอถีบประตูเข้าไปก็พบกับหญิงแซ่โจว ซึ่งเป็นเจ้าของโฮมสเตย์ อยู่ในสภาพซีดเซียวและอ่อนแรง พร้อมกับนิ้วที่มีเลือดไหล
โจวเล่าว่า ตอนที่เธอเข้ามาทำความสะอาดห้องพัก ลมได้พัดเข้ามากระแทกประตูห้องนอนที่ชำรุดจนทำให้เธอถูกขังอยู่ข้างใน และเพราะทิ้งโทรศัพท์มือถือไว้ที่ห้องนั่งเล่น เธอจึงหมดหนทางในการโทร.ขอความช่วยเหลือ
แม้เธอจะทุบ เตะ และพยายามพังประตูสักเท่าไหร่ รวมทั้งตะโกน กระทืบเท้า กระโดดไปมา ทำเสียงดังๆ ให้เพื่อนบ้านรับรู้ ก็ไม่เป็นผล
เธอถึงขนาดแขวนชุดสีแดงไว้ที่นอกหน้าต่าง และโยนเศษโฟมที่ใช้กันกระแทกเตียงทั้ง 4 มุม ลงไปด้านล่าง แต่ก็ไม่มีใครสังเกตเห็น ที่เลวร้ายไปกว่านั้น คือ นอกจากในห้องจะไม่มีห้องน้ำแล้ว น้ำกับอาหารก็ไม่มีเช่นกัน
ท้ายที่สุด โจวผู้สิ้นหวังก็ตัดสินใจกัดนิ้วของตัวเองและใช้เลือดเขียนเลข “110 625” ลงไป จากนั้นก็โยนหมอนออกไปนอกหน้าต่าง หวังว่าจะมีใครสักคนเข้าใจสิ่งที่เธอจะสื่อและช่วยเธอออกไปได้ ซึ่งนับว่าโชคดีเป็นอย่างมากที่หมอนตกลงไปตรงหน้าจางพอดี และเขาก็ไม่นิ่งเฉยและรีบโทร.แจ้งตำรวจ
“ตอนที่ตำรวจพังประตูเข้ามา ฉันรู้สึกเหมือนกับเจอญาติเลย ตื่นเต้นมาก!” โจวกล่าว
ภายหลังโจวต้องการมอบเงิน 1,000 หยวน (ประมาณ 5,000 บาท) ให้กับจาง เพื่อเป็นการขอบคุณ แต่จางก็ปฏิเสธ โดยบอกว่ามันเป็นเพียงเรื่องเล็กๆ น้อยๆ เป็นเรื่องปกติที่หากใครมาพบเข้าก็คงโทร.แจ้งตำรวจแบบเขาเช่นกัน
“เขาเป็นเพียงนักศึกษาที่ทำงานหาเงินช่วงปิดเทอม มันไม่ง่ายเลย...แต่พอให้เงิน 1,000 หยวน เพื่อเป็นการขอบคุณ เขากลับปฏิเสธที่จะรับมัน ฉันรู้สึกซาบซึ้งใจมาก มันทำให้ฉันรู้สึกถึงความอบอุ่นของสังคม” โจวกล่าว
อย่างไรก็ดี จางได้รับการยกย่องจาก Meituan บริษัทที่เขาทำงานงานอยู่ ซึ่งทางบริษัทได้มอบรางวัลเป็นเงิน 2,000 หยวน (ประมาณ 10,000 บาท) และป้ายผ้าไหมให้กับเขาด้วย
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป จางได้รับคำชื่นชมอย่างจากชาวเน็ตอย่างล้นหลาม เช่น “โชคดีนะที่ไรเดอร์เขาฉลาด เขาทำสิ่งที่ยิ่งใหญ่จริงๆ” “เขาเลือกที่จะปล่อยผ่านและไปส่งอาหารต่อเลยก็ได้ แต่เขาก็ไม่ทำอย่างนั้น พอพบเห็นว่ามีบางสิ่งผิดปกติ เขาก็มีความตั้งใจที่จะช่วยเหลือ การรู้สึกว่าจะต้องรับผิดชอบ หรือช่วยทำอะไรสักอย่างนี่แหละที่เป็นพลังบวกในชีวิตประจำวัน” "ยอดเยี่ยมมาก" และ "ยกนิ้วให้ไรเดอร์เลย"
