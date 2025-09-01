คลิกคลิป : กว่างซีพัฒนาระบบนิเวศทางทะเลช่วยวาฬบรูด้าหายากเจริญเติบโตอย่างงดงาม

วาฬบรูด้าซึ่งเป็นสัตว์น้ำคุ้มครองระดับ 1 ของจีน เจริญเติบโตในน่านน้ำนอกชายฝั่งเกาะเว่ยโจว ในเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง ทางตอนใต้ของจีนมาเป็นเวลาหลายปี ด้วยความพยายามของรัฐบาลท้องถิ่นในการพัฒนาระบบนิเวศทางทะเล
วาฬบรูด้าส่วนใหญ่พบในเขตร้อนและกึ่งเขตร้อนและถือเป็นสัตว์ลึกลับ พวกมันมีลำตัวยาวได้สูงสุดประมาณ 12 เมตร และหนัก 15-20 ตัน
นักวิจัยรายงานว่า ในช่วง 7 ปีที่ผ่านมา มีผู้พบเห็นวาฬบรูด้ามากกว่า 70 ตัว ใกล้เกาะเว่ยโจว เพื่อปกป้องระบบนิเวศชายฝั่ง รัฐบาลท้องถิ่นได้ริเริ่มโครงการฟื้นฟูแนวปะการังในปี 2015 และห้ามใช้กล่องโฟม พลาสติก ถุงพลาสติกที่ไม่ย่อยสลายทางชีวภาพและฟิล์มพลาสติกบนเกาะเว่ยโจว เพื่อปกป้องระบบนิเวศ
ที่มา : China Media Group