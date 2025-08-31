คลิกคลิป : เมืองผู่เอ่อร์ ผสานกาแฟคุณภาพกับทิวทัศน์ที่สวยงาม ขับเคลื่อนการท่องเที่ยว

เมืองผู่เอ่อร์ มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) ผสานวัฒนธรรมกาแฟกับการท่องเที่ยว พลิกโฉมเป็นศูนย์กลางการท่องเที่ยวฤดูร้อน นอกจากนักท่องเที่ยวจะได้เพลิดเพลินกับทัศนียภาพที่สวยงามแล้ว ยังจะได้ลิ้มรสกาแฟท้องถิ่นและร่วมกิจกรรมทำกาแฟในไร่กาแฟ โดยนักท่องเที่ยวบอกว่า มาจากคุนหมิง เช้านี้เพิ่งไปเก็บเห็ดบนภูเขามา และมาลองทำกาแฟกันต่อ
ในช่วงฤดูร้อน ไร่กาแฟแห่งหนึ่งในผู่เอ่อร์ มีนักท่องเที่ยวเข้าชมมากว่า 200 คนต่อวัน โดยกว่าร้อยละ 60 มาเป็นกลุ่มครอบครัว เมื่อจำนวนนักท่องเที่ยวเพิ่มขึ้น รายได้รวมจากการให้บริการอาหาร ที่พัก และการขายกาแฟก็เพิ่มขึ้นด้วย
Xu Zhenghong เลขาธิการสมาคมกาแฟผู่เอ่อร์ ยูนนาน เปิดเผยว่า ภาคกาแฟของผูเอ่อร์สร้างห่วงโซ่อุตสาหกรรมที่ครบวงจร ภายใน 5 ปีข้างหน้า กาแฟคุณภาพพรีเมียมของผู่เอ่อร์จะเพิ่มจากร้อยละ 36.3 เป็นร้อยละ 46 มูลค่าผลผลิตรวมจะเพิ่มจาก 8,500 ล้านหยวน (ประมาณ 39,100 ล้านบาท) เป็น 20,000 ล้านหยวน (ประมาณ 92,000 ล้านบาท)
คาเฟ่ในเมืองผู่เอ่อร์ยังสร้างสรรค์รสชาติใหม่ ด้วยการนำสมุนไพรและผลไม้ท้องถิ่นมาผสานกับเมล็ดกาแฟท้องถิ่น ทำให้เกิดเอกลักษณ์ที่แตกต่าง Xiong Yingzi บาริสต้า กล่าวว่า เมล็ดกาแฟที่ใช้ในร้าน ล้วนปลูกในท้องถิ่น ฤดูร้อนนี้ลูกค้าแน่นมาก วันหนึ่งมีลูกค้ามากกว่า 100 คน
Ma Yuhua รองผู้อำนวยการ สำนักวัฒนธรรมและการท่องเที่ยวเมืองผู่เอ่อร์ ระบุว่า เมืองมีฐานการปลูกกาแฟกว่า 290,000 ไร่ ให้ผลผลิตปีละกว่า 60,000 ตัน ในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมา มีร้านกาแฟและไร่กาแฟมากขึ้น ก่อให้เกิดรูปแบบธุรกิจใหม่ที่ผสมผสาน “กาแฟและการท่องเที่ยว” อย่างลงตัว
ที่มา : China Media Group