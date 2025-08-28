คลิกคลิป : เขตปกครองตนเองทิเบตของจีน กลายเป็นประตูสำคัญสู่เอเชียใต้

เขตปกครองตนเองทิเบต (ซีจ้าง) กำลังเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็ว จนกลายเป็นศูนย์กลางการค้าสำคัญระหว่างจีนและเอเชียใต้ ซึ่งส่งผลดีต่อผู้ประกอบการโลจิสติกส์ ทั้งภายในประเทศและข้ามพรมแดน เนื่องจากความต้องการที่เพิ่มขึ้น และระยะเวลาในการขนส่งที่ลดลง
ชิกัตเซ เมืองชายแดนสำคัญทางตะวันตกเฉียงใต้ของทิเบต มีพรมแดนติดกับเนปาล ภูฏาน และอินเดีย ด้วยทำเลเชิงยุทธศาสตร์ ทำให้เป็นช่องทางสำคัญสำหรับการนำเข้าและส่งออกสินค้าโภคภัณฑ์ โดยมีเนปาลเป็นคู่ค้าหลักของทิเบตมายาวนาน
ณ ลานขนส่งสินค้าสถานีรถไฟชิกัตเซตะวันตก เปิดให้บริการเมื่อปี 2014 พร้อมกับการเปิดเส้นทางรถไฟลาซา-ชิกัตเซ ทั้งนี้ในช่วง 11 ปีที่ผ่านมา ชิกัตเซได้กลายเป็นศูนย์กลางการขนส่งหลายรูปแบบที่สำคัญ โดยมีการขนส่งสินค้าจากทั่วประเทศจีนทางรถไฟ ก่อนเปลี่ยนเส้นทางสู่ถนน เพื่อขนส่งขั้นสุดท้ายไปยังเนปาล และภูมิภาคอื่นๆ ในเอเชียใต้
ที่มา : China Media Group