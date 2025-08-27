คลิกคลิป : ผู้เชี่ยวชาญชี้ วีซ่า K จีนหนุนความร่วมมือวิทยาศาสตร์–เทคโนโลยี

ผู้เชี่ยวชาญระบุว่า จีนมีเป้าหมายที่จะขยายความร่วมมือทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีระหว่างประเทศให้กว้างขวางยิ่งขึ้น ด้วยการเปิดตัววีซ่าประเภทใหม่ เพื่อดึงดูดผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากทั่วโลก
วีซ่า K จะมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ต.ค. 2025 ตามที่มีการแก้ไขเพิ่มเติม "ระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการการเข้า-ออกของคนต่างด้าว" ซึ่งได้รับการอนุมัติโดยคณะรัฐมนตรีจีน โดยนายกรัฐมนตรี หลี่ เฉียง ได้ให้การอนุมัติ
วีซ่าใหม่นี้จะถูกจัดอยู่ในประเภทวีซ่าทั่วไป และออกให้กับผู้มีความสามารถด้านวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีที่มีคุณสมบัติเหมาะสม ผู้สมัครต้องปฏิบัติตามคุณสมบัติและข้อกำหนดที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีนกำหนด พร้อมยื่นเอกสารประกอบตามข้อกำหนด
ทังนี้ เมื่อเทียบกับวีซ่าทั่วไป 12 ประเภทเดิม วีซ่า K จะมอบความสะดวกและสิทธิประโยชน์เพิ่มเติม ทั้งในด้านจำนวนครั้งที่สามารถเข้า-ออก ระยะเวลาที่วีซ่ามีผลบังคับใช้ และระยะเวลาพำนักในจีน
ที่มา : China Media Group