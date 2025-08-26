สะพรึง! เด็กจีนวัย 15 ปวดท้อง กินข้าวไม่ลง หมอผ่าท้องเจอ "ก้อนผม" หนัก 2 กก.

"เหมยเหมย" เด็กหญิงวัย 15 ปี จากมณฑลเหอหนาน ซึ่งกำลังจะขึ้นชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 สร้างความกังวลใจให้กับผู้เป็นแม่ ด้วยร่างกายที่สูงผอมจนตัวแทบปลิวและอาการปวดท้อง กินอะไรไม่ค่อยลง สุดท้ายแพทย์พบก้อนผมในท้องของเธอ
รายงานระบุว่า เหมยเหมยสูง 160 เซนติเมตร หนัก 35 กิโลกรัม ประจำเดือนของเธอขาดมา 6 เดือนแล้ว ทั้งยังชอบบ่นปวดท้องและเบื่ออาหารอยู่เป็นประจำ แม่ของเธอเลยตัดสินใจพาเธอไปตรวจที่โรงพยาบาล
เบื้องต้นแพทย์พบว่า เหมยเหมยป่วยเป็นโรคโลหิตจางขั้นรุนแรง นอกจากนี้ ผลอัลตราซาวนด์ช่องท้องยังพบความผิดปกติ โดยแพทย์สันนิษฐานว่า อาจมีนิ่วอยู่ในกระเพาะอาหาร
อย่างไรก็ตาม หลังจากที่ได้ฟังคำวินิจฉัยของแพทย์ แม่ของเหมยเหมยก็พูดขึ้นมาว่า "ไม่ใช่เส้นผมใช่ไหมคะ?" พร้อมเล่าว่า เธอเคยเห็นลูกสาวกินผมของตัวเองตอนอายุ 9 ขวบ
ด้านแพทย์รู้สึกตกใจกับสิ่งที่ได้ยิน และแจ้งกับแม่ของเหมยเหมยว่าจะทำการส่องกล้องตรวจระบบทางเดินอาหาร โดยจากการส่องกล้อง แพทย์พบก้อนผมแข็งๆ ในกระเพาะอาหาร รวมทั้งแผลขนาดใหญ่ที่เยื่อบุกระเพาะอาหารของเหมยเหมย
ทว่าเนื่องจากก้อนผมมีขนาดค่อนข้างใหญ่ ทำให้ไม่สามารถนำออกมาได้ แพทย์จึงเปลี่ยนไปใช้วิธีผ่าตัดเปิดหน้าท้อง เพื่อนำก้อนผมหนักกว่า 2 กิโลกรัมออกมาแทน
หลังการผ่าตัด เหมยเหมยมีอาการดีขึ้นมาก โดยเธอมีความอยากอาหารมากขึ้นอย่างเห็นได้ชัด และใช้เวลาพักฟื้นไม่นานก็สามารถออกจากโรงพยาบาลได้แล้ว
ทั้งนี้ แพทย์เผยว่า พฤติกรรมของเหมยเหมยเป็นอาการของโรค Pica หรือโรคกินสิ่งที่ไม่ใช่อาหาร โดยสาเหตุของโรคนี้ยังไม่เป็นที่ทราบแน่ชัด สำหรับกรณีของเหมยเหมย การกินเส้นผมส่งผลกระทบต่อระบบย่อยอาหารและการดูดซึม จึงนำไปสู่ภาวะทุพโภชนาการและภาวะโลหิตจาง
ที่มา : 15歲少女重度貧血就醫「胃有2公斤結石」 母心痛吐：9歲開始吃頭髮 (CTWANT)