ป่วนทั้งหมู่บ้าน! มาร์มอตตัวแสบขโมยกุญแจรถนักท่องเที่ยว เจ้าหน้าที่และชาวบ้านช่วยหากันให้วุ่น

กลายเป็นที่สนใจของชาวเน็ต! หลังหญิงคนหนึ่งได้โพสต์คลิปวิดีโอ ว่ากุญแจรถของเธอถูกตัวมาร์มอตขโมยไป ระหว่างท่องเที่ยวกับครอบครัว ในหมู่บ้านเซี่ยเจ๋อทง อำเภอหลี่ถัง แคว้นปกครองตนเองกานจือ กลุ่มชาติพันธุ์ทิเบต มณฑลซื่อชวน (เสฉวน)
โดยนางฟางเล่าว่า ขณะกำลังรับประทานอาหารกลางวันอยู่ในหมู่บ้าน พวกเธอได้ยินเสียงคนให้อาหารตัวมาร์มอตอยู่ใกล้ๆ ซึ่งลูกๆ ของเธอก็สนใจอยากลองให้อาหารตัวมาร์มอตบ้างเช่นกัน
ดังนั้น พอกินข้าวเสร็จ ทั้งครอบครัวก็เลยพากันไปยังจุดที่มาร์มอตอาศัยอยู่ ซึ่งตามพื้นก็เต็มไปด้วยรูที่พวกมันขุดไว้ โดยลูกๆ ของเธอได้นำผลไม้และขนมไปให้
"เนื่องจากมีขนมค่อนข้างเยอะ ตอนนั้นฉันเลยเอาถุงใบหนึ่งมาใส่โทรศัพท์ กุญแจรถและขนมไว้ด้วยกัน ก่อนวางไว้ใกล้ๆ"
ด้วยความที่เคยได้ยินว่า มาร์มอตเป็นตัวแพร่เชื้อ "กาฬโรค" เธอเลยมัวแต่สนใจเรื่องความปลอดภัยของลูกๆ รู้ตัวอีกทีมาร์มอตก็แอบมาขโมยถุงที่วางไว้ แถมมันยังขโมยกุญแจรถลงไปในรูต่อหน้าต่อตา
แม้สามีของเธอจะหาไม้ยาวประมาณ 2 เมตร มาแทงลงไปในรู แต่ก็ไม่ช่วยอะไร จึงแจ้งตำรวจ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็รีบมาช่วยเหลือทันที นอกจากนี้ ยังมีผู้คนมากมาย เช่น หัวหน้าหมู่บ้าน เลขา เกษตรกรผู้เลี้ยงสัตว์ และอื่นๆ ต่างร่วมแรงร่วมใจมาช่วยกันค้นหากุญแจรถของเธอกันอย่างแข็งขัน
รายงานระบุว่า พวกเขาใช้เวลาประมาณ 3 ชั่วโมงในการค้นหา โดยใช้เวลาขุดหลุมนานกว่า 1 ขั่วโมง จากนั้นก็ใช้แม่เหล็กแรงสูงช่วยเอากุญแจรถออกมา
ทั้งนี้ เจ้าหน้าที่หมู่บ้านระบุว่า พวกเขาไม่ทราบเหมือนกันว่าทำไมมาร์มอตถึงขโมยของ โดยก่อนหน้านี้ก็เพิ่งมีเคสนักปั่นจักรยานโดนตัวมาร์มอตขโมยกล้องไป
อย่างไรก็ตาม เนื่องจากหมู่บ้านตั้งอยู่บนที่ราบสูงและมีขนาดกว้างใหญ่ การดูแลเลยอาจทำได้ไม่ทั่วถึง จึงขอความร่วมมือนักท่องเที่ยวงดให้อาหารสัตว์ โดยเฉพาะตัวมาร์มอตที่เป็นพาหะนำโรค
หลังเรื่องราวดังกล่าวถูกเผยแพร่ออกไป ชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น "มีทั้งกล้องทั้งกุญแจรถ มาร์มอตไปเป็นบล็อกเกอร์นำเที่ยวได้แล้ว" "มาร์มอตคงบอกมันทำอะไรผิด มาขุดบ้านมันทำไม" และ "เรื่องนี้คงเป็นเรื่องตลก ถ้ามันไม่ได้เกิดขึ้นกับตัวคุณเอง"
คลิกชมคลิปในข่าว
土拨鼠成“惯犯”？游客自驾川西车钥匙被土拨鼠叼走
ที่มา : 游客车钥匙被“土拨鼠偷走” 当地证实：挖了1个多小时的洞才找到 (Oriental Daily)