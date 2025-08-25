(ชมภาพ) ปักกิ่งจัดมาตรการปลอดภัยเข้มทุกกระเบียดนิ้ว แม้แต่นกก็ห้ามบินผ่าน เตรียมจัดพาเหรดรำลึก 80 ปีชัยชนะสงครามต่อต้านญี่ปุ่น-ฟาสซิสต์โลก

จีนยกระดับมาตรการรักษาความปลอดภัยอย่าวเข้มงวดทุกกระเบียดนิ้วทั่วกรุงปักกิ่ง ทั้งในระบบขนส่งสาธารณะ ร้านค้า การส่งพัสดุ ตลอดจนเคลียร์น่านฟ้าเหนือนครหลวงปักกิ่ง เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับขบวนพาเหรดทางทหารครั้งประวัติศาสตร์ในพิธีรำลึกวาระครบรอบ 80 ปีชัยชนะในสงครามต่อต้านญี่ปุ่นและสงครามต่อต้านฟาสซิสต์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่สอง ที่จะจัดในวันที่ 3 กันยายนที่จะถึงนี้
ล่าสุด เทศบาลนครปักกิ่งประกาศเคลียร์น่านฟ้าในนครหลวง เพื่อรักษาความปลอดภัยระหว่างการจัดกิจกรรมรำลึกในวาระ 80 ปี ที่จีนพิชิตชัยชนะเหนือสงครามต่อต้านญี่่ปุ่นและสงครามฟาสซิสต์ระหว่างสงครามโลกครั้งที่ 2 ที่จะจัดอย่างยิ่งใหญ่ในวันที่ 3 ก.ย.ที่จะถึงนี้
มาตรการเคลียร์น่านฟ้าดังกล่าว จะห้ามการบินทุกชนิดทั้งเครื่องบินและโดรนที่ไม่ได้รับอนุญาต รวมทั้งการปล่อยว่าว ลูกโปร่ง โคมลอย ตลอดจนนกบินผ่านระหว่างวันที่ 29 ส.ค. 3 ก.ย. โดยจะบังคับใช้ในสิบเขตของปักกิ่ง อาทิ ตงเฉิง ซีเฉิง เฉาหยัง ไห่ติ่ง เป็นต้น
การจัดงานครั้งนี้จะมีผู้นำจากนานาประเทศเข้าร่วม รวมถึงประธานาธิบดีวลาดิเมียร์ ปูตินของรัสเซีย และผู้นำจากเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หลายประเทศ
บริเวณโดยรอบมีการตั้งด่านตรวจเข้ม ทางการได้ติดตั้งเครื่องเอกซเรย์กระเป๋าและตั้งแผงกั้น ผู้ที่จะเข้าไปในอาคารใกล้เคียงจะต้องผ่านการตรวจร่างกายและตรวจสัมภาระอย่างละเอียด โดยทางเข้า-ออกของอาคารจะจำกัดเฉพาะจุดที่ติดตั้งเครื่องตรวจและมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยประจำการอย่างเข้มงวด
แม้ทางการให้คำมั่นว่าจะ “ลดผลกระทบต่อประชาชนให้น้อยที่สุด” แต่เริ่มมีเสียงสะท้อนจากชาวเมืองบางส่วนที่รู้สึกไม่สะดวกกับการคุมเข้มครั้งนี้
ในช่วงก่อนวันจริง เจ้าหน้าที่ทหารทุกหน่วยเหล่าของกองทัพปลดแอกประชาชนจีน (PLA) ทำการฝึกซ้อมเดินสวนสนามครั้งประวัติศาสตร์หลายครั้ง เพื่อเตรียมพร้อมสำหรับงานแสดงแสนยานุภาพในพิธีรำลึกชัยชนะฯอันยิ่งใหญ่
ทั้งนี้ สงครามต่อต้านญี่ปุ่น หรือสงครามโลกครั้งที่สอง ยุติลงอย่างเป็นทางการเมื่อรัฐบาลญี่ปุ่นในนามของพระจักรพรรดิลงนามในเอกสารยอมจำนนฯอย่างไม่มีเงื่อนไขในวันที่ 3 กันยายน ค.ศ. 1945
(แฟ้มภาพ ซินหัว) การซ้อมเดินขบวนพาเหรดในพิธีรำลึกวาระครบรอบ 80 ปี ของชัยชนะในสงครามต่อต้านญี่ปุ่นและสงครามต่อต้านฟาสซิสต์โลก ที่จะจัดในวันที่ 3 กันยายน 2025 ในกรุงปักกิ่ง