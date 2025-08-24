xs
มาเลเซียมอบบรรดาศักดิ์ “ดาโต๊ะ” ให้ “ฟั่น ปิงปิง” ยกย่องบทบาทส่งเสริมการท่องเที่ยวมะละกา

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



ฟั่น ปิงปิง นักแสดงดังได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ Darjah Pangkuan Seri Melaka (DPSM) จากรัฐมะละกา ประเทศมาเลเซีย พร้อมกับบรรดาศักดิ์ “ดาโต๊ะ” เมื่อวันอาทิตย์ (24 ส.ค.)

ฟั่น ปิงปิง กล่าวหลังพิธีว่า เธอรู้สึกซาบซึ้งเป็นอย่างยิ่งกับเกียรติยศครั้งนี้ และถือว่าเป็น “ของขวัญล้ำค่า” พร้อมให้คำมั่นว่าจะเดินทางมาเยือนมะละกาอย่างสม่ำเสมอเพื่อร่วมโปรโมตเมืองประวัติศาสตร์แห่งนี้สู่สายตาชาวโลก


“เดือนหน้าฉันจะกลับมามะละกาอีกครั้งเพื่อร่วมส่งเสริมการท่องเที่ยว และจะเดินทางมาบ่อยขึ้นค่ะ” นักแสดงสาวกล่าว

ดาราจีนระดับอินเตอร์ผู้นี้ได้จูบเหรียญตราที่ได้รับต่อหน้าสื่อมวลชนเพื่อแสดงความปลาบปลื้มใจในพิธีดังกล่าว


รัฐบาลรัฐมะละการะบุว่า การมอบเครื่องอิสริยาภรณ์ครั้งนี้เป็นการยกย่องอิทธิพลของฟั่น ปิงปิง ในการช่วยดึงดูดนักท่องเที่ยวและสร้างการรับรู้ในระดับนานาชาติให้กับรัฐมะละกา

“เธอมีบทบาทสำคัญในการทำให้เมืองมะละกากลายเป็นจุดหมายปลายทางในสายตาชาวโลก”


ทั้งนี้ ฟั่น ปิงปิง ถือเป็นบุคคลในแวดวงบันเทิงนานาชาติรายล่าสุดที่ได้รับเกียรตินี้ ต่อจากดาราดังอย่าง ชาห์ รุก ข่าน (Shah Rukh Khan) จากอินเดีย และเฉินหลง (Jackie Chan) จากฮ่องกง ซึ่งต่างเคยได้รับบรรดาศักดิ์ “ดาโต๊ะ” จากทางการมาเลเซียเช่นกัน เพื่อยกย่องบทบาทในการส่งเสริมการท่องเที่ยว

ภาพจากกลุ่มสื่อจีน



