คนมันจะเฮง! สาวจีนหลบฝนในร้านขายลอตเตอรี่ ลองเสี่ยงโชค ถูกรางวัล 5 ล้านบาท

โชคที่มาพร้อมกับฝนถล่ม! หญิงคนหนึ่งจากเมืองอวี้ซี มณฑลอวิ๋นหนาน (ยูนนาน) หลบฝนอยู่ในร้านขายลอตเตอรี่ และตัดสินใจเสี่ยงโชคฆ่าเวลา ก่อนถูกรางวัล 1 ล้านหยวน (ประมาณ 5 ล้านบาท) อย่างไม่คาดคิด
เจ้าของร้านเล่าว่า เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นเมื่อวันที่ 8 ส.ค.ที่ผ่านมา หญิงคนดังกล่าวได้ถามว่า "ที่นี่มีสลากขูดไหมคะ? ไหนๆ ก็ติดฝนแล้ว เลยจะขอเล่นสักหน่อย”
บังเอิญว่าวันนั้นที่ร้านดันจัดโปรโมชันพอดิบพอดี "จ่าย 50 หยวน (ประมาณ 250 บาท) ได้ฟรี 20 หยวน (ประมาณ 100 บาท) จ่าย 1,000 หยวน (ประมาณ 5,000 บาท) ได้ฟรี 1,000 หยวน"
โดยหญิงคนนี้ตัดสินใจซื้อยกเล่ม คิดเป็นเงิน 900 หยวน (ประมาณ 4,500 บาท) ซึ่ง 1 เล่มจะมี 30 ใบ เธอชวดรางวัล 5 ใบติด ก่อนที่จะแจ็กพอตแตกในใบที่ 6
ภายหลังเธอได้ให้สัมภาษณ์ว่า ปกติแล้วเธอจะซื้อสลากแบบขูดเป็นครั้งคราว แต่ไม่เคยคิดเลยว่าตัวเองจะมีโชคกับเขาด้วย
“แขนขาฉันอ่อนแรงไปหมด ฉันไม่เคยวาดฝันถึงเรื่องนี้มาก่อน แม้กระทั่งในความฝัน บางทีอาจเป็นเพราะ 'สายน้ำ' นำพาซึ่งโชคลาภ ความมั่งคั่งและความเจริญรุ่งเรืองมาให้"
อย่างไรก็ตาม หลังจากถูกรางวัล เธอก็ไม่คิดจะแชร์เรื่องนี้ให้ใครฟัง และเลือกที่จะเก็บเงียบไว้ ซึ่งครอบครัวของเธอก็เห็นด้วยเช่นกัน
“ฉันมักจะเห็นคนถูกรางวัล 5 หรือ 10 ล้านหยวนพอเทียบกันแล้ว รางวัลของฉันดูไม่ใช่เรื่องใหญ่เท่าไหร่” “1 ล้านมันไม่ได้มากมายอะไร ฉันไม่โพสต์อะไรเลยด้วยซ้ำ และกลับไปทำงานตามปกติ ฉันไม่กล้าอยู่เฉยๆ หรือขี้เกียจด้วย”
เรื่องราวของเธอถูกพูดถึงไปทั่วโลกออนไลน์ โดยชาวเน็ตต่างคอมเมนต์ เช่น “เทพเจ้าแห่งโชคลาภเสกให้ฝนตกแน่ๆ!” “ถ้าฝนนำโชคมาให้จริงๆ ครั้งหน้าฉันจะตรงดิ่งไปที่ร้านขายลอตเตอรี่ทันทีที่ฝนตก!” และ “นี่คือโชคจากสวรรค์ ฝนตกครั้งหน้า ฉันก็จะลองทำดูเหมือนกัน”
ทั้งนี้ เธอได้มอบอั่งเปาและป้ายผ้าไหมให้กับเจ้าของร้านลอตเตอรี่ เพื่อแทนคำขอบคุณอีกด้วย
ที่มา : Chinese woman seeks refuge from rain in shop, buys lottery ticket, wins US$140,000 (SCMP)