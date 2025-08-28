xs
จีนเตรียมโชว์ "รถถังเอไอ รุ่น 99A" "ราชาแห่งสนามรบภาคพื้นดิน" แห่งยุคดิจิทัล ในขบวนพาเหรดรำลึก 80 ปี ชัยชนะสงครามต่อต้านญี่่ปุ่น

เผยแพร่:   ปรับปรุง:   โดย: ผู้จัดการออนไลน์



การแสดงขบวนพาเหรดในพิธีเฉลิมฉลองใหญ่ทุกครั้ง ขบวนยานหุ้มเกราะของกองทัพจะเป็นขบวนนำหน้าฯ ในสัปดาห์หน้าวันที่ 3 ก.ย.จีนจะจัดแสดงขบวนพาเหรดครั้งประวัติศาสตร์ในพิธีรำลึกครบรอบ 80 ปี ของชัยชนะเหนือสงครามต่อต้านญี่ปุ่น รถถังเทคโนโลยีเอไอ รุ่น 99 A จะเป็นรถถังรุ่นธงนำของขบวนยานหุ้มเกราะ

สถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนเปิดเผยรายงานพิเศษว่าด้วยพัฒนาการของรถถัง 99A ซึ่งเป็นรถถังหลักประจำการรุ่นล่าสุดของกองทัพปลดปล่อยประชาชนจีน (PLA) พร้อมเผยวิสัยทัศน์สู่การพัฒนารถถังซึ่งถือเป็น "ราชาสนามรบภาคพิ้นดิน" ในยุคถัดไปที่ผสานเทคโนโลยีเอไอ (AI) และการสั่งการแบบเครือข่ายเต็มรูปแบบ

99A ถือเป็นรถถังหลัก (Main Battle Tank – MBT) รุ่นอัปเกรดจากรุ่น 99 ซึ่งเป็นรถถังรุ่นที่ 3 ของจีน ดยได้รับการพัฒนาให้ทันสมัยยิ่งขึ้น ทั้งด้านพลังขับเคลื่อน การป้องกัน และระบบอิเล็กทรอนิกส์ โดยติดตั้งระบบสารสนเทศแบบดิจิทัลครบวงจร ทำให้สามารถเชื่อมต่อกับระบบสั่งการและยุทโธปกรณ์อื่น ๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

เจ้าหน้าที่วิจัยจาก China North Industries Group (Norinco)เผยว่า 99A ใช้เครื่องยนต์กำลังสูง พ่วงด้วยระบบเกราะผสมผสานหลายชั้น ทั้งเกราะปฏิกิริยา เกราะแบบแอคทีฟ และเกราะพาสซีฟ

ด้านอาวุธหลักคือปืนใหญ่ 125 มม. ชนิดลำกล้องเรียบควบคู่กับระบบควบคุมการยิงที่ทันสมัย ทำให้สามารถใช้กระสุนแบบดั้งเดิมและกระสุนอัจฉริยะได้อย่างแม่นยำในทุกระยะ

สิ่งที่ทำให้ 99A แตกต่างจากรถถังรุ่นก่อนหน้าคือความสามารถในการเป็น "จุดเชื่อมต่อข้อมูล"บนสนามรบ กล่าวคือ ไม่เพียงแต่ยิงได้เร็วและแม่น แต่ยังสามารถรับ-ส่งข้อมูลการสั่งการ ยุทธศาสตร์ และภาพรวมของสนามรบแบบเรียลไทม์กลับไปยังระบบควบคุมกลางได้


รายงานข่าวของสถานีโทรทัศน์จีน ซีซีทีวี ระบุว่า 99A เป็นรถถังรุ่นแรกของจีนที่เข้าสู่ยุค "ดิจิทัลเต็มรูปแบบ" และถือเป็นตัวแทนยุทธวิธีของกองทัพจีนที่สามารถแสดงศักยภาพการสู้รบแบบเครือข่าย 


เจ้าหน้าที่พัฒนาระบุว่า จีนมีแผนปรับปรุงรถถังหลังยุค 99A ให้รองรับระบบ “มนุษย์–เครื่องจักร–สิ่งแวดล้อม” อย่างเต็มรูปแบบ เช่น ระบบควบคุมแบบ AI ระบบเซนเซอร์ตรวจจับรอบทิศทาง และการใช้งานอาวุธไร้คนควบคุม

ในขณะเดียวกัน สื่อของกองทัพจีนเคยวิเคราะห์ว่ารถถังรุ่นที่ 4  ที่กำลังอยู่ระหว่างการวิจัยในหลายประเทศ อาจมีคุณสมบัติสำคัญ เช่น อาวุธหลากหลาย การบูรณาการกับโดรน การป้องกันเชิงรุกและเชิงรับผสานกัน พร้อมห้องโดยสารแยกจากช่องกระสุน การรับรู้สถานการณ์ด้วย AI และเครือข่ายแบบบูรณาการ

CCTV สรุปว่า 99A ไม่เพียงเป็นเพียงอาวุธเกราะ แต่คือแพลตฟอร์มสื่อสารยุทธ์ที่เชื่อมกองทัพเข้าสู่สงครามอนาคต และยังถือเป็นก้าวสำคัญที่ทำให้จีนกลายเป็นหนึ่งในไม่กี่ประเทศที่สามารถพัฒนา MBT ได้แบบครบวงจร ตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ำ

ในระยะถัดไป ผู้พัฒนาชี้ว่า "รถถังจีนจะไม่เหมือนเดิมอีกต่อไป” เพราะนอกจากจะยิงได้แม่น เคลื่อนที่ได้เร็ว ยังต้อง “คิด วิเคราะห์ และประสานงาน” ได้เช่นเดียวกับอุปกรณ์อัจฉริยะทางทหารอื่น ๆ ในยุคสงครามข้อมูล 

