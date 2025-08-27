สายลับทะเลลึก! จีนพบอุปกรณ์สอดแนมปลอมเป็น “ปลาสายลับ” ซ่อนในทะเลหลายจุด

สำนักข่าว Global Times และสถานีโทรทัศน์ CCTV ของจีนรายงานว่า ชาวประมงตามแนวชายฝั่งของจีนหลายพื้นที่ โดยเฉพาะที่เมืองเหลียนหยุนกั่ง มณฑลเจียงซู พบอุปกรณ์ต้องสงสัยที่เชื่อว่าเป็นอุปกรณ์สอดแนมทางทหารของต่างชาติ หรือที่เรียกว่า "ปลาสายลับ"
อุปกรณ์ดังกล่าวมีลักษณะเป็นทรงกระบอกขนาดเท่าปากชาม ติดลูกลอยและสายไฟยาวคล้ายสายเคเบิล บางชิ้นติดข้อความภาษาจีนแสร้งเป็น “เครื่องมือวิจัยทางวิทยาศาสตร์” พร้อมขอความร่วมมือให้นำกลับคืนสู่ทะเล เพื่อไม่ให้เจ้าของเรือประมงแจ้งเจ้าหน้าที่
ผู้เชี่ยวชาญเปิดเผยว่า อุปกรณ์ดังกล่าวเป็น โซนาร์ลอยน้ำทางอากาศ (air-deployed sonar buoy) ซึ่งปกติใช้ในการค้นหา ติดตาม และกำหนดเป้าหมายเรือดำน้ำในสงครามต่อต้านเรือดำน้ำ โดยจะถูกปล่อยจากเครื่องบินลาดตระเวนทางทะเล เมื่อสัมผัสน้ำจะพองตัวลอยขึ้นและใช้เซนเซอร์ในตัวเก็บข้อมูลน้ำทะเลและวัตถุใต้น้ำ ก่อนส่งกลับสู่ฐานผ่านคลื่นวิทยุ
ข้อมูลที่สามารถรวบรวมได้ ได้แก่ อุณหภูมิ ความเค็ม ความหนาแน่น และการเคลื่อนไหวของกระแสน้ำ รวมถึงตำแหน่งและความถี่ของเรือดำน้ำ ซึ่งล้วนเป็นข้อมูลสำคัญในการวางยุทธศาสตร์และการปฏิบัติการทางทะเล
ผู้เชี่ยวชาญด้านความมั่นคงทางทะเลของจีนระบุว่า อุปกรณ์เหล่านี้บางชิ้นอาจทำหน้าที่เป็น “สายลับเงียบ” ที่ซ่อนตัวใต้ทะเลนานนับเดือนเพื่อเก็บข้อมูลเรือรบและการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดล้อม บางชิ้นอาจทำหน้าที่เป็น “ประภาคารใต้น้ำ” ชี้นำเส้นทางให้เรือดำน้ำต่างชาติแทรกซึมเข้ามายังน่านน้ำจีน
นอกจากนี้ ยังพบว่า หน่วยข่าวกรองต่างชาติเริ่มใช้เรือไร้คนขับและเครื่องร่อนคลื่น (wave glider) ซึ่งใช้พลังคลื่นทะเลและพลังงานแสงอาทิตย์ในการเคลื่อนที่และเก็บข้อมูล ทำให้สามารถล่องไปไกลโดยไม่ต้องใช้พลังงานเพิ่มเติม และมีอุปกรณ์ส่งสัญญาณ ตำแหน่ง และการสื่อสารอย่างครบครัน
เจ้าหน้าที่ความมั่นคงของจีนเตือนประชาชน โดยเฉพาะชาวประมงตามแนวชายฝั่งว่า หากพบอุปกรณ์ต้องสงสัย ไม่ควรเชื่อคำอ้างที่ติดอยู่บนตัวเครื่อง เช่น “เป็นเครื่องมือวิจัย ไม่มีค่ารีไซเคิล” พร้อมแนะนำให้นำส่งหน่วยงานความมั่นคงหรือทหารในพื้นที่ทันที เพื่อปกป้องความมั่นคงแห่งชาติ
ผู้เชี่ยวชาญทหารจีนเตือนว่า แม้อุปกรณ์สอดแนมเหล่านี้จะมีรูปทรงแตกต่างกัน แต่จุดประสงค์เดียวกันคือ “การเก็บข้อมูลทางทหาร เศรษฐกิจ และข้อมูลทางอุทกศาสตร์” ซึ่งอาจถูกใช้วางแผนการโจมตีหรือสอดแนมยุทธศาสตร์ในน่านน้ำจีน
การตรวจพบซ้ำแล้วซ้ำเล่าทำให้จีนเพิ่มความเข้มงวดในการลาดตระเวนทางทะเล พร้อมขอความร่วมมือจากชาวประมงในการร่วมเป็น “แนวป้องกันด่านแรก” สำหรับการเฝ้าระวังภัยคุกคามจากต่างชาติทางทะเล