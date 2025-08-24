ฉงชิ่งเปิดตัวรถไฟรางเดี่ยวแบบคร่อมราง ธีม ‘แพนด้ายักษ์’ ที่แรกในจีน

นครฉงชิ่งเจ้าของฉายา “เมืองมหัศจรรย์ 8 มิติ” ชื่อดังของจีน เปิดตัวแลนด์มาร์กท่องเที่ยวใหม่ที่มาในรูปแบบของรถไฟฟ้ารางเดี่ยวแบบวิ่งคร่อมราง ธีมแพนด้ายักษ์ ที่แรกในจีน ซึ่งการออกแบบโฉมใหม่นี้แสดงให้เห็นว่ามหานครบนภูเขาแห่งนี้สามารถเปลี่ยนระบบขนส่งทางรางเขตเมืองให้กลายเป็นประสบการณ์เชิงวัฒนธรรมได้อย่างไร
ฉงชิ่งรายล้อมไปด้วยภูเขาและมีแม่น้ำไหลพาดผ่าน ได้รับฉายาว่า “เมืองมหัศจรรย์ 8 มิติ” เนื่องจากเป็นเมืองที่ท้าทายแนวคิดการวางผังเมืองแบบดั้งเดิมด้วยโครงสร้างพื้นฐานที่น่าทึ่งและวิธีแก้ไขปัญหาด้านการคมนาคมที่สร้างสรรค์ ซึ่งคาดว่าจะยกระดับขึ้นไปอีกขั้นด้วยรถไฟขบวนใหม่นี้
รถไฟขบวนแพนด้ายักษ์สะกดสายตาผู้คนได้ทันทีด้วยรูปลักษณ์ภายนอก โดยบริเวณส่วนหัวของรถไฟมีเส้นสีดำรูปทรงใบหน้าแพนด้าอ้วนกลม ขณะที่ทั้งสองด้านของตัวรถไฟมีลวดลายแพนด้าสุดน่ารัก และมาพร้อมหน้าต่างบานใหญ่แบบพาโนรามาและช่องรับแสงบนหลังคา
ภายในห้องโดยสาร ผู้โดยสารจะได้เข้าสู่ “จักรวาลแพนด้า” ที่แต่ละตู้ติดตั้งเบาะหนังรูปแพนด้า 12 ที่นั่ง รวมถึงป้ายโฆษณาและห่วงจับรูปทรงหัวแพนด้า บริเวณตรงกลางตู้โดยสารจะมีรูปปั้นแพนด้าขนาด 1.5 เมตรตั้งเด่นไว้เป็นจุดถ่ายภาพและมีตู้โชว์ของฝากที่ระลึกรูปทรงแพนด้าไว้โชว์สินค้าสำหรับจำหน่าย
เมื่อวันศุกร์ (20 มิ.ย.) จางหยาง หัวหน้าศูนย์พัฒนาเทคโนโลยีฉงชิ่ง สังกัดบริษัท ซีอาร์อาร์ซี ฉางชุน เรลเวย์ วีฮิเคิลส์ จำกัด เผยกับสำนักข่าวซินหัวของจีนว่านอกจากหน้าตาที่สุดจะน่ารักแล้ว รถไฟขบวนนี้ยังติดตั้งระบบไฟอัจฉริยะ หน้าต่างอัจฉริยะ กระจกควบคุมอุณหภูมิ อุปกรณ์ช่วยฟังแบบแม่เหล็ก และบริการชาร์จแบบไร้สาย
จางกล่าวว่ารถไฟขบวนนี้ใช้เทคโนโลยีน้ำหนักเบาและประหยัดพลังงาน เช่น ระบบปรับอากาศความถี่แปรผันอัจฉริยะและมอเตอร์ลากจูงแบบแม่เหล็กถาวร ซึ่งช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของระบบ ลดการใช้พลังงานในการปฏิบัติงาน และเพิ่มความคุ้มค่าทางเศรษฐกิจตลอดอายุการใช้งานของยานพาหนะ
ทั้งนี้ รถไฟธีมแพนด้าขบวนนี้สร้างขึ้นโดยใช้แพลตฟอร์มเทคโนโลยีรถไฟรางเดี่ยวล้ำสมัยของฉงชิ่ง ขณะที่ฉงชิ่งกำลังเดินหน้าพัฒนาระบบรางรถไฟซึ่งมีชื่อเสียงระดับโลกจากฉากรถไฟรางเบาที่วิ่งทะลุตึกพักอาศัยบริเวณสถานีหลีจื่อป้าอันโด่งดัง
ที่มา/ ภาพ สำนักข่าวซินหัว