ชายจีนดับคาโรงแรม หลังมีเซ็กซ์กับกิ๊ก! ครอบครัวรับเงินชดเชยแค่ 3 แสนกว่าบาท

ศาลจีนสั่งให้หญิงแซ่จวงจ่ายเงินชดเชยจำนวน 62,000 หยวน (ประมาณ 310,000 บาท) แก่ครอบครัวของนายโจว ที่เสียชีวิตหลังจากมีเพศสัมพันธ์กับเธอภายในโรงแรมแห่งหนึ่งของเขตปกครองตนเองกว่างซีจ้วง
รายงานระบุว่า นายโจว วัย 66 ปี เสียชีวิตด้วยอาการกล้ามเนื้อหัวใจตายเฉียบพลัน หรือหัวใจวายเมื่อวันที่ 14 ก.ค. 2024
โดยโจวและจวงเคยทำงานที่โรงงานเดียวกันในปี 1980 ทั้งคู่ได้พบกันอีกครั้งในงานปาร์ตี้เมื่อปี 2023
จวงเล่าว่า ในวันเกิดเหตุโจวได้โทร.หาเธอและเรียกเธอให้มาหาที่โรงแรม จากนั้นพวกเขาก็มีเพศสัมพันธ์กัน พอตื่นขึ้นมา เธอก็พบว่าโจวไม่หายใจแล้ว จึงคาดว่าโจวเสียชีวิต
ด้วยความกลัวและไม่รู้ว่าจะทำอย่างไร ประกอบกับการมีโรคประจำตัวอย่างความดันโลหิตสูง เธอเลยตัดสินใจกลับบ้านไปตั้งหลักและกินยาลดความดัน แล้วค่อยกลับมาที่โรงแรมอีกครั้ง
เนื่องจากไม่สามารถเปิดประตูห้องพักได้ เธอจึงขอความช่วยเหลือจากพนักงานของโรงแรม ซึ่งพอเปิดประตูเข้าไปและพบว่าโจวไม่ตอบสนอง พนักงานก็รีบโทร.เรียกรถพยาบาลและแจ้งตำรวจ
ต่อมา แพทย์และเจ้าหน้าที่ตำรวจได้ยืนยันการเสียชีวิตของโจว โดยตำรวจพบว่าโจวมีความดันโลหิตสูงและเคยเป็นโรคหลอดเลือดสมอง (สโตรก) มาก่อน
ภายหลังภรรยาและลูกชายของนายโจวได้ยื่นฟ้องโรงแรมและจวงที่ไม่ปฏิบัติตามภาระผูกพัน ในการช่วยเหลือโจว โดยเรียกร้องเงินชดเชย จำนวน 550,000 หยวน (ประมาณ 2.75 ล้านบาท) ทว่าก่อนการพิจารณคดีครั้งสุดท้าย ศาลได้เพิ่มค่าใช้จ่ายในส่วนการจัดงานศพลงไป ยอดรวมจึงกลายเป็น 620,000 หยวน (ประมาณ 3.1 ล้านบาท)
ทั้งนี้ ในการพิจารณาคดีครั้งล่าสุด ศาลตัดสินว่าการเสียชีวิตของโจวมีสาเหตุมาจากโรคประจำตัว ซึ่งจวงไม่ทราบมาก่อน อย่างไรก็ตาม การที่เธอทิ้งเขาไว้ ออกจากห้องไปและกลับมาอีกครั้งในอีก 1 ชั่วโมงต่อมา ทำให้พลาดช่วงเวลาที่ดีที่สุดในการช่วยชีวิตเขา
นอกจากนี้ การที่จวงมีเพศสัมพันธ์กับโจว ทั้งที่รู้ว่าเขาแต่งงานแล้ว ถือเป็นการละเมิดความสงบเรียบร้อยและขนบธรรมเนียมประเพณีอันดีงาม
สุดท้าย ศาลพิพากษาให้จวงจ่ายเงินให้ครอบครัวโจว 10 เปอร์เซ็นต์จาก 620,000 หยวน ขณะเดียวกัน ในส่วนของโรงแรมนั้นไม่มีความผิด จึงไม่จำเป็นต้องจ่ายเงินใดๆ
ที่มา : Married Chinese man dies after hotel sex with lover; his family seeks US$77,000 payout (SCMP)