สีจิ้นผิงเยือนทิเบตฉลองครบรอบ 60 ปีการก่อตั้ง กระตุ้นทุกภาคส่วนสร้าง “ทิเบตใหม่”

ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงของจีน ซึ่งดำรงตำแหน่งเลขาธิการใหญ่คณะกรรมการกลางพรรคคอมมิวนิสต์จีน และประธานคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง ได้เดินทางถึงนครลาซา เมืองเอกของเขตปกครองตนเองทิเบต เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม เพื่อเข้าร่วมกิจกรรมเฉลิมฉลองครบรอบ 60 ปีการก่อตั้งเขตปกครองตนเองทิเบต โดยมีคณะผู้แทนส่วนกลางร่วมเดินทาง พร้อมการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากประชาชนหลายกลุ่มชาติพันธุ์ในพื้นที่
ในช่วงบ่ายวันเดียวกัน สีจิ้นผิงได้กล่าวถ้อยแถลงสำคัญระหว่างการพบปะกับตัวแทนจากทุกกลุ่มชาติพันธุ์และสาขาอาชีพในทิเบต โดยส่งคำทักทายและอวยพรในนามของคณะกรรมการกลางพรรคฯ พร้อมเรียกร้องให้ประชาชนร่วมแรงร่วมใจ ขับเคลื่อนการพัฒนา “ทิเบตใหม่” ให้ก้าวสู่ความเป็นสังคมนิยมสมัยใหม่ที่มีความเป็นเอกภาพ ความเจริญรุ่งเรือง อารยธรรม ความสามัคคีปรองดอง และความงดงาม
ในการเยือนครั้งนี้ สีจิ้นผิงได้พบปะกับตัวแทนเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งระดับส่วนกลางและท้องถิ่นที่ปฏิบัติงานในทิเบต รวมถึงเจ้าหน้าที่ฝ่ายตุลาการและตำรวจ บุคคลในแวดวงศาสนาที่มีจิตสำนึกรักชาติ เจ้าหน้าที่ทหารระดับพันเอกขึ้นไป ตลอดจนบุคคลต้นแบบระดับรากหญ้าและเจ้าหน้าที่พลเรือนจากกองกำลังประจำการในลาซา พร้อมส่งคำทักทายถึงทหารทุกนายในภูมิภาคในนามคณะกรรมการกลางพรรคฯ และคณะกรรมาธิการการทหารส่วนกลาง
ตลอดเส้นทางการเดินทางในนครลาซา สีจิ้นผิงได้รับการต้อนรับจากประชาชนจำนวนมากที่มายืนรอสองฝั่งถนน โบกธงแดง มอบผ้าฮาต๋า (ผ้าไหมสีขาวทรงคล้ายผ้าพันคอที่ผู้คนในทิเบตใช้เพื่อแสดงความเคารพและส่งคำอวยพร) และร้องเพลงอวยพรแสดงความรักและความเคารพอย่างสุดซึ้ง ขณะที่การต้อนรับที่ท่าอากาศยานนานาชาติลาซา ก้งก๋า ก็เป็นไปอย่างคึกคัก โดยมีขบวนระบำและดนตรีพื้นเมืองร่วมสร้างบรรยากาศเฉลิมฉลองอย่างรื่นเริง
ภายหลังเสร็จสิ้นกิจกรรมในทิเบต สีจิ้นผิงได้เดินทางกลับกรุงปักกิ่งเมื่อวันที่ 21 ส.ค. โดยมีผู้นำระดับสูง อาทิ หวังฮู่หนิง ไช่ฉี เหอ ลี่เฟิง และหวัง เสี่ยวหง ร่วมเดินทางกลับด้วย
ที่มา/ภาพ สำนักข่าวซินหัว