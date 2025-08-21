ละทิ้งสหรัฐฯ กลับมาอยู่จีน ! “โจว หมิง” วิศวกรผู้ร่วมออกแบบเครื่องบินโบอิ้ง 787 และแอร์บัส A380

จีนได้ผู้เชี่ยวชาญระดับโลกมาเป็นกำลังสำคัญในการเสริมสร้างความได้เปรียบทางการแข่งขันด้านวิศวกรรมขั้นสูงและวิทยาการคอมพิวเตอร์
นาย โจว หมิง วิศวกรผู้พัฒนาซอฟต์แวร์อุตสาหกรรมสำคัญสำหรับเครื่องบิน เช่น โบอิ้ง 787 และแอร์บัส A380 ได้ลาออกจากตำแหน่งผู้บริหารของอัลแทร์ ( Altair ) บริษัทวิศวกรรมยักษ์ใหญ่ ซึ่งมีฐานอยู่ในสหรัฐอเมริกาอย่างเป็นทางการแล้ว
เขาหันหลังให้อเมริกา เพื่อมารับตำแหน่งศาสตราจารย์เกียรติยศ ( chair professor ) และเป็นคณบดีคนแรกของวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์แห่งสถาบันเทคโนโลยีตะวันออก ( Eastern Institute of Technology ) ในเมืองหนิงโป โดยได้รับมอบหมายให้สร้างทีมวิจัยระดับโลก ซึ่งจะทุ่มเททำงานเพื่อพัฒนาซอฟต์แวร์วิศวกรรมขั้นสูงและเทคโนโลยีการออกแบบการเพิ่มประสิทธิภาพ (optimization design technologies)
เมื่อต้นปีนี้นายโจวเพิ่งได้รับเลือกให้เข้าเป็นสมาชิกของสถาบันวิศวกรรมศาสตร์แห่งชาติสหรัฐฯสำหรับการมีส่วนร่วมบุกเบิกด้านการเพิ่มประสิทธิภาพโทโพโลยี (topology optimization) และการออกแบบที่ได้แนวคิดจากการจำลอง (simulation-driven design)
การตัดสินใจกลับประเทศจีนถือเป็นการเปลี่ยนแปลงเชิงยุทธศาสตร์ครั้งสำคัญสำหรับวงการซอฟต์แวร์ด้านการบินการอวกาศและวิศวกรรมทั่วโลก เขาจะมุ่งบ่มเพาะบุคลากรที่มีความสามารถและมุ่งสร้างนวัตกรรมขั้นสูงสำหรับการผลิตระดับไฮเอนด์ โดยที่จีนไม่ต้องพึ่งพาใคร
นายโจวสำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยเป่ยหางหรือมหาวิทยาลัยการบินและอวกาศปักกิ่ง จากนั้น เดินทางไปศึกษาวิจัยระดับปริญญาเอกและหลังปริญญาเอกที่มหาวิทยาลัย ดุยส์บูร์ก-เอสเซิน ( Duisburg-Essen ) ในเยอรมนีเมื่อปีพ.ศ. 2531 ( ค.ศ. 1988 ) ซึ่งเขาเชี่ยวชาญด้านกลศาสตร์โครงสร้างและการเพิ่มประสิทธิภาพ (optimization)
ร่วมงานกับบริษัทอัลแทร์ในปี พ.ศ. 2541 ( ค.ศ.1998 ) เขาได้บูรณาการงานวิจัยเชิงทฤษฎีเข้ากับการประยุกต์ใช้ในอุตสาหกรรม ต่อมาก้าวขึ้นเป็นรองประธานอาวุโสและหัวหน้าวิศวกร ซึ่งมีส่วนร่วมโดยตรงในการออกแบบเครื่องบิน ซึ่งเป็นที่รู้จักกันดีดังกล่าวข้างต้น
“ผมรู้สึกตื่นเต้นที่จะได้ขับเคลื่อนการวิจัยขั้นแนวหน้าเพื่อขยายพรมแดนความรู้ ( Frontier Research ) สำหรับรับมือกับความท้าทายระดับโลก พร้อมกับสร้างแรงบันดาลใจให้กับนักสร้างนวัตกรรมเทคโนโลยีรุ่นต่อไป การได้เป็นส่วนหนึ่งของภารกิจที่ยิ่งใหญ่กว่าตัวเรานั้นช่างสร้างพลังใจได้อย่างเหลือเชื่อ” โจวยืนยันการมาทำงานร่วมกับจีนผ่านบัญชีโซเชียลมีเดียส่วนตัวของเขา
ที่มา : SCMP / Aerospace