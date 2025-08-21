สาวจีนไปกินบุฟเฟ่ต์ สั่งเยอะและลุกเข้าห้องน้ำบ่อย จนพนักงานผิดสังเกต สุดท้ายพบ...

หญิงคนหนึ่งจากเมืองเหอเฟย มณฑลอานฮุย ไปกินบุฟเฟ่ต์ราคา 200 หยวน (ประมาณ 1,000 บาท) อย่างไรก็ตาม พนักงานของร้านสังเกตเห็นว่าเธอลุกไปเข้าห้องน้ำอยู่บ่อยๆ ก่อนพบความจริงอันน่าตกใจ...
เหตุการณ์ดังกล่าวเกิดในช่วงต้นเดือนนี้ ทีแรกทางร้านไม่ได้สงสัย หรือติดใจอะไร กระทั่งพวกเขาเห็นเธอลุกไปเข้าห้องน้ำทุก 15-20 นาที และพอกลับมาจากห้องน้ำ ก็จะสั่งอาหารเพิ่มแบบจัดเต็มชุดใหญ่ไฟกระพริบ
เธอทำพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ซ้ำๆ ซึ่งไม่ได้ทำไปเพื่อสร้างคอนเทนต์แต่อย่างใด เนื่องจากผู้จัดการของร้านไม่พบว่าเธอตั้งกล้องถ่ายคลิปอยู่ในขณะนั้น
ท้ายที่สุดความจริงก็ถูกเปิดเผย เมื่อพนักงานของร้านพบว่า เธอเข้าห้องน้ำมาอาเจียนอาหารที่กินเข้าไปออกมา ก่อนที่จะกลับไปสั่งอาหารเพิ่ม
โดยภาพใบเสร็จแสดงให้เห็นว่า เธอสั่งอาหารไปเป็นจำนวนมาก ที่เยอะที่สุด คือ แซลมอนและกุ้งหวาน อย่างละ 100 ที่
ภายหลังพนักงานได้เข้าไปตักเตือนหญิงคนนี้ ด้านผู้จัดการร้านเผยว่า นี่ไม่ใช่ครั้งแรกที่พวกเขาพบเจอเหตุการณ์ลักษณะแบบนี้ โดยทางร้านไม่มีปัญหากับการสั่งอาหารของลูกค้า ขอเพียงแค่ลูกค้ารับประทานให้หมดก็พอ แต่ถ้าไม่หมดก็จะมีการปรับเงินตามกฎของทางร้าน ซึ่งตั้งแต่เปิดร้านมาก็แทบจะไม่มีใครถูกปรับเลย
ทว่าสำหรับกรณีนี้ การกระทำของลูกค้าดูเป็นการสั่งอาหารมากเกินความจำเป็น สร้างขยะอาหาร ซึ่งไม่เพียงแต่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม หากยังเป็นอันตรายต่อสุขภาพของลูกค้าอีกด้วย
"เดิมทีกินอาหารก็ควรกินให้อร่อย กินให้มีความสุข เราหวังว่าลูกค้าจะเพลิดเพลินกับอาหาร ไม่กินทิ้งกินขว้างและทำร้ายสุขภาพ..." ผู้จัดการร้านกล่าว
