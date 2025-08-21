Pop Mart เตรียมเปิดตัว “มินิลาบูบู้” สำหรับติดมือถือ เล็งปั๊มยอดขายทะลุ 3 หมื่นล้าน

"Pop Mart" บริษัทของเล่นจีนประกาศเปิดตัว “มินิลาบูบู้ (Mini Labubu)” รุ่นใหม่ในสัปดาห์หน้า หวังขยายกระแสของเล่นขนฟูสุดฮิตสู่กลุ่มผู้ใช้งานมือถือทั่วโลก
หวัง หนิง (王宁) ผู้ก่อตั้งและซีอีโอของ Pop Mart กล่าวในการแถลงข่าวที่ฮ่องกงเมื่อวันที่ 20 สิงหาคมว่า
“ผมคิดว่ายอดขายของป๊อปมาร์ท จะถึง 30,000 ล้านหยวนในปีนี้ น่าจะไม่ยากเลย... ปกติเราจะเห็นลาบูบู้ห้อยอยู่ที่กระเป๋า แต่ตั้งแต่สัปดาห์หน้าไป ทุกคนจะเริ่มเอาไปติดมือถือกันแล้ว”
หวัง หนิงมั่นใจเต็มเปี่ยมว่า ยอดขายปี 2025 จะทะลุ 30,000 ล้านหยวน (ราว 4.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) เพิ่มขึ้นเท่าตัวจากยอดปี 2024 ที่อยู่ที่ 13,000 ล้านหยวน
การเปิดตัวลาบูบู้เวอร์ชันขนาดจิ๋วนี้ ถือเป็นกลยุทธ์ใหม่ในการขยายฐานแฟนคลับ โดยอาศัยพฤติกรรมการใช้สมาร์ตโฟนของคนรุ่นใหม่ทั่วโลก ที่นิยมติดของตกแต่งเล็ก ๆ เป็นแฟชั่นส่วนตัว
เมื่อวันอังคาร(19 ส.ค.) Pop Mart รายงานผลประกอบการช่วงครึ่งปีแรก ได้แก่ ยอดขายรวมของบริษัท แตะ 13,880 ล้านหยวน (ประมาณ 68,000 ล้านบาท) คิดเป็นอัตราเพิ่ม 204 เปอร์เซนต์ โดยมีกำไรสุทธิ์เพิ่มขึ้น 396.5 เปอร์เซนต์
ราคาหุ้น Pop Mart ในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกงก็ขานรับความสำเร็จเช่นกัน โดยวันที่ 20 สิงหาคม ราคาหุ้น พุ่งขึ้น 12.5% ไปอยู่ที่ 316 ดอลลาร์ฮ่องกง ทำให้มูลค่าตลาดรวมพุ่งแตะ 424,000 ล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ราว 54.2 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ)
Pop Mart ก่อตั้งในปี 2010 จากแผงขายของเล่นกล่องสุ่มเล็ก ๆ ปัจจุบันกลายเป็นบริษัทของเล่นที่มูลค่าสูงที่สุดในโลก แซงหน้าบริษัทระดับโลกอย่าง Hasbro, Mattel และ Sanrio
ความสำเร็จของ “ลาบูบู้” ตุ๊กตาหน้าทะเล้นฟันแหลมฝีมือศิลปินฮ่องกง "หลงเจียซิง" (Lung Ka-sing) กระจายไปทั่วโลกผ่านโซเชียลมีเดีย โดยมีคนดังระดับโลกอย่าง Rihanna, Kim Kardashian, David Beckham, และ Lisa (Blackpink) ร่วมเป็นกระบอกเสียงให้กับของเล่นแบรนด์นี้