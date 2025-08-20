สาวจีนสุดงง! ลูกพีชอะไร? กัดไปเจอใบเพียบ ชาวเน็ตช่วยเฉลย

มีเรื่องแบบนี้ด้วย! หญิงแซ่หลี่ จากปักกิ่ง โพสต์ขอความช่วยเหลือจากชาวเน็ต หลังเจอใบไม้อยู่ในลูกพีชจำนวนมาก
"ทำไมถึงมีใบไม้อยู่ในลูกพีชเยอะแยะไปหมดเลยคะ!" โพสต์ข้อความบนเสี่ยวหงซู (แพลตฟอร์มโซเชียลมีเดียยอดฮิตของจีน) ของหลี่
โดยหลี่เล่าว่า เธอเจอใบไม้เยอะมากตรงแกนกลางของลูกพีช ทั้งๆ ที่ผลก็สวยดี ไม่มีรอยของแมลงกัดแทะแต่อย่างใด เลยรู้สึกว่ามันแปลกเอามากๆ จึงอยากทราบว่า อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ลูกพีชเป็นแบบนี้
ต่อมา โพสต์ของเธอได้กลายเป็นไวรัล โดยชาวเน็ตจำนวนมากต่างบอกเป็นเสียงเดียวกันว่า น่าจะเป็นเพราะ "ผึ้งกัดใบ" พร้อมคอมเมนต์ เช่น "บ้านผึ้งถูกบุกแล้ว!" "ผึ้งกัดใบอยู่ในลูกพีชเหรอ? มันสร้างรังด้วยใบและกลีบดอกเหรอ? โรแมนติกจัง!" "ไม่นะ คุณกินบ้านของคนอื่นไปแล้ว!" และ "รังผึ้งกัดใบโดนทำลายแล้ว!"
ภายหลังหลี่เผยว่า ในวันเกิดเหตุ ครอบครัวของเธอนำลูกพีชออกจากตู้เย็น พอล้างเสร็จและนำไปกิน สามีของเธอก็ถามขึ้นมาว่า "ทำไมลูกพีชพวกนี้ถึงมีใบไม้?" ซึ่งพอผ่าออกมาก็พบใบไม้สดๆ เรียงซ้อนกันเป็นชั้นๆ
เธอยอมรับว่าครอบครัวของเธอค่อนข้างตื่นตระหนกเป็นอย่างมาก และถึงชาวเน็ตจะช่วยกันเฉลยว่าสาเหตุมาจากผึ้งกัดใบ เธอและครอบครัวก็ยังคงไม่เข้าใจอยู่ดี ว่าผึ้งกัดใบเอาใบไม้ใส่เข้าไปได้อย่างไร เพราะไม่มีรู หรือรอยอะไรเลย
ทั้งนี้ ด้านผู้เชี่ยวชาญเผยว่า จากความสดใหม่ของใบไม้ ผึ้งกัดใบน่าจะเริ่มสร้างรังได้ไม่นาน โดยปกติแล้ว เวลาที่ลูกพีชสุกมักจะมีรอยแตกตามธรรมชาติ โดยเฉพาะบริเวณใกล้ขั้ว หรือบริเวณใกล้เมล็ด ซึ่งผึ้งกัดใบก็จะอาศัยรอยแตกเหล่านี้ในการนำใบไม้ชิ้นเล็กๆ ใส่เข้าไป จึงไม่พบรู หรือรอยกัดบนผิวของลูกพีช
