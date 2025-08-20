"ลาบูบู้บุกสร้างกระแสคลั่งไคล้ทั่วโลก!" ยอดขาย "Pop Mart" พุ่งทะลุ 1.38 หมื่นล้านหยวน กำไรเกือบ 400% รายได้ตปท.พุ่ง 5 เท่า

ด้วยกระแสคลั่งไคล้ตุ๊กตา “ลาบูบู้” (Labubu) ที่นับวันยิ่งแผ่วงกว้างไปทั่วโลก ดันผลประกอบการของบริษัทของเล่นจีน ป๊อปมาร์ท (Pop Mart) พุ่งกระฉูดเกินคาด ป๊อบมาร์ท ประกาศผลประกอบการครึ่งปีแรก 2025 ระบุยอดขายรวมของบริษัท แตะ 13,880 ล้านหยวน (ประมาณ 68,000 ล้านบาท) คิดเป็นอัตราเพิ่ม 204 เปอร์เซนต์ โดยมีกำไรสุทธิ์เพิ่มขึ้น 396.5 เปอร์เซนต์
หลังการแถลงผลประกอบการ ผู้ก่อตั้งป๊อปมาร์ท นาย หวัง หนิง ยังกล่าวอย่างมั่นใจในวันนี้(20 ส.ค.) ว่า ป๊อปมาร์ทกำลังบรรลุรายได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ คือ 20,000 ล้านหยวน ในปี 2025 และ "30,000 ล้านหยวนในปีนี้ ก็อาจเอื้อมถึงอย่างหมูๆ" โดยขณะนี้ ป๊อปมาร์ทกำลังบุกตลาดเกิดใหม่ในตะวันออกกลาง ยุโรปตอนกลาง และอเมริกากลาง กับ อเมริกาเหนือ
สำหรับรายงานผลประกอบการครึ่งปีแรกของป๊อปมาร์ท ยังมีชุดตัวเลขรายได้ที่มาแรงเกินคาดอีก คือ รายได้จากต่างประเทศเพิ่มขึ้นกว่า 5 เท่า แตะ 5.59 พันล้านหยวน (ประมาณ 778 ล้านดอลลาร์สหรัฐ คิดเป็นสัดส่วน 40% ของยอดขายรวม ตอกย้ำสถานะของ Pop Mart ในฐานะผู้ผลิตของเล่นที่ทรงค่าระดับโลก และเป็นตัวแทน “ซอฟต์พาวเวอร์” ของจีนที่ประสบความสำเร็จสูงสุดในปัจจุบัน
โดยรายได้ในอเมริกาเหนือและอเมริกาใต้พุ่งขึ้นกว่า 10 เท่า เป็น 2.3 พันล้านหยวน กลายเป็นตลาดใหญ่อันดับสอง ส่วนเอเชียแปซิฟิกยังคงเป็นตลาดใหญ่สุดของป๊อปมาร์ทในต่างประเทศ โดยยอดขายโต 258% เป็น 2.85 พันล้านหยวน ในขณะที่ยุโรปรายได้เพิ่มขึ้นกว่า 7 เท่า เป็น 477.7 ล้านหยวน
ป๊อปมาร์ท ก่อตั้งโดย "หวังหนิง" （王宁）ในปี 2010 ด้วยคอนเซปต์ขาย “กล่องสุ่ม" (blind box) ที่ซ่อนของเล่นไว้ในบรรจุภัณฑ์ทึบแสง เริ่มจากขายตุ๊กตาผ้าและแม่เหล็กติดตู้เย็นในย่านจงกวนชุนของปักกิ่ง ก่อนจะเติบโตขึ้นเป็นบริษัทของเล่นที่มี มูลค่าตลาดสูงที่สุดในโลก
ปัจจุบัน Pop Mart มีมูลค่าตลาด 377.1 พันล้านดอลลาร์ฮ่องกง (ประมาณ 48.3 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ) แซงหน้าผู้ผลิตของเล่นชื่อดังระดับโลกอย่าง Hasbro (ผู้ผลิต Transformers), Mattel (ผู้สร้าง Barbie) และ Sanrio (เจ้าของ Hello Kitty) รวมกัน
ลาบูบู้ เป็นตัวละครในรูปแบบเอลฟ์หน้าแหลม-ฟันแหลม-ยิ้มร่า ผลงานออกแบบของศิลปินฮ่องกง หลงเจียซิง (Lung Ka-sing) ที่กลายเป็นสินค้าขายดีที่สุดของ Pop Mart โดยทำยอดขายในครึ่งปีแรกได้ถึง 35% ของรายได้รวม
ความนิยมของลาบูบู้ยิ่งพุ่งแรงหลังได้รับการโพสต์ภาพจากเหล่าคนดังระดับโลกในโซเชียลมีเดีย เช่น Rihanna, Kim Kardashian, David Beckham, Awkwafina, Lisa (Blackpink)
โดยกระแสดังกล่าวเริ่มต้นตั้งแต่ช่วงเดือนเมษายนที่ผ่านมา และทำให้ของเล่นชิ้นนี้กลายเป็นสินค้าหายาก มีการเข้าคิวซื้อ ขายต่อเก็งกำไร และขยายฐานแฟนคลับทั้งในเอเชีย ยุโรป และอเมริกา
ที่มา เซาท์ไชน่ามอร์นิ่งโพสต์/ เอเจนซี