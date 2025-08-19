แม่สุดเศร้า! ลูกสาว 2 ขวบ จู่ๆ ตาบอดกะทันหัน ทั้งๆ ที่เกิดมาปกติและแข็งแรงดี

"แม่คะ หนูจะมองเห็นโลกใบนี้ได้เมื่อไหร่คะ?" คำถามของ "จวนจวน" หนูน้อยวัย 2 ขวบ จากมณฑลเจียงซี ที่ทำเอาคนเป็นแม่ถึงกับจุกอก เมื่อลูกสาวที่เป็นถึงแก้วตาดวงใจจู่ๆ ก็ตาบอดกะทันหัน
โดยแม่ของจวนจวนเป็นหนึ่งในผู้พิการทางสายตา เธอสูญเสียดวงตาไปหนึ่งข้างจากอุบัติเหตุในตอนเด็ก ดังนั้น เธอจึงหวังเป็นอย่างยิ่งว่าลูกของเธอจะเติบโตมาอย่างแข็งแรงและปลอดภัย
พอรู้ตัวว่าตั้งครรภ์ เธอก็รีบไปฝากครรภ์ ทั้งยังใส่ใจในการดูแลรักษาสุขภาพ พบคุณหมออยู่เป็นประจำ ซึ่งทุกอย่างก็ปกติดี โดยจวนจวนคลอดออกมาอย่างแข็งแรง สมบูรณ์ และไม่มีสัญญาณของความผิดปกติใดๆ
ทว่าโชคชะตากลับเล่นตลก เพราะพอประมาณ 2 ขวบ เธอก็เริ่มสังเกตเห็นว่า จวนจวนชอบเดินชนนั่นชนนี่อยู่เป็นประจำ แถมยังไม่ยอมสบตา และไม่ตอบสนองต่อวัตถุต่างๆ
หลังจากพามาตรวจที่โรงพยาบาล แพทย์ก็ยืนยันว่า ดวงตาของจวนจวนทั้งสองข้างสูญเสียการมองเห็น ซึ่งมีสาเหตุมาจากการกลายพันธุ์ทางพันธุกรรมที่พบได้ยากและไม่สามารถรักษาให้กลับมามองเห็นดังเดิมได้
ความจริงสุดช็อกที่ได้รับทำให้สมาชิกในครอบครัวเศร้าโศกเสียใจเป็นอย่างมาก ถึงอย่างนั้น แม่ของจวนจวนก็บอกว่า เธอจะพยายามอย่างเต็มที่เพื่อที่จะอยู่เคียงข้างลูกสาวในทุกย่างก้าว และจะไม่ยอมปล่อยให้ลูกรู้สึกโดดเดี่ยวอย่างเด็ดขาด
มีรายงานว่า ปัจจุบันครอบครัวของจวนจวน กำลังมองหาการอบรมสั่งสอนที่เหมาะสมกับเด็กพิการทางสายตา และทรัพยากรในการฟื้นฟู เพื่อที่จะช่วยให้จวนจวนสามารถดูแลตัวเองได้ นอกจากนี้ พวกเขายังคงเฝ้ารอโอกาสในการปลูกถ่ายกระจกตาด้วยเช่นกัน
ทั้งนี้ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้เข้าช่วยเหลือครอบครัวของจวนจวน ขณะเดียวกัน แพทย์ก็เตือนว่าโรคทางพันธุกรรมบางชนิด อาจไม่แสดงอาการทันที แต่จะค่อยๆ ปรากฏในภายหลัง จึงควรปรึกษาแพทย์และตรวจอย่างละเอียด
