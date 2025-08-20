วงการศิลปะจีนสะเทือน! ศิลปินจีนชื่อดังวัย 87 ปี "ถูกเมียคนที่สี่ &'อุ้มหาย&' พร้อมทรัพย์สินกว่า 2,000 ล้านหยวน"

วงการศิลปะจีนสะเทือน เมื่อบุตรสาวของอดีตภรรยาของ นาย"ฟ่านเจิง" (范曾) ศิลปินชื่อดัง วัย 87 ปี ออกมาเผยว่า พ่อของเธอได้หายตัวไปอย่างมีปริศนาหลังถูกภรรยาคนที่สี่วัย 37 ปี พาออกจากบ้าน พร้อมไล่ออกคนงานคนรับใช้เก่า รวมถึงขนย้ายทรัพย์สิน หนังสือ ภาพวาด ของสะสมจำนวนมาก ซึ่งมีมูลค่ารวมกว่าสองพันล้านหยวน
"ฟ่านเสี่ยวฮุ่ย" ลูกสาวของ นาย ฟ่านเจิงที่เกิดจากอดีตภรรยาคนที่สอง ออกมาเปิดโปงผ่านบัญชี เวยปั๋ว ของตน เมื่อวันเสาร์(16 ส.ค.) ว่า ตั้งแต่พ่อแต่งงานกับ "สีว์เหมิง" ภรรยาคนที่สี่เมื่อปีที่แล้ว (ซึ่งทั้งสองอายุต่างกันถึง 50 ปี) ภรรยาคนใหม่ล่าสุดคนนี้ได้เข้ามาจัดการกิจการต่าง ๆ ของบิดา และเมื่อเดือนที่แล้วเธอได้พาบิดาออกจากบ้านสวนปี้สุ่ยจวงในปักกิ่ง อีกทั้งยังได้ทยอยขนภาพวาดเก่า ภาพลายมือเขียนอักษรพู่กันจีน ของสะสมมีค่าต่างๆ ซึ่งทรัพย์สินทั้งหมดนี้มีมูลค่า กว่า 2,000 ล้านหยวน นอกจากนี้ยังไล่คนงานเก่าออกเกือบหมด โดยอ้างเหตุผลเรื่องสุขภาพตนเองและไม่แจ้งที่อยู่ของศิลปินผู้เฒ่า
ฟ่านเสี่ยวฮุ่ยเผยว่าเธอติดต่อพ่อไม่ได้เลยหลังจากที่พ่อออกจากบ้านไปกับสีว์เหมิงเมื่อเดือนที่แล้ว เมื่อเธอไปที่บ้านพ่อ ก็พบว่าประตูบ้านถูกปิดผนึก ไม่มีคนอยู่ มีเพียงแม่บ้าน คนครัว และพนักงานรักษาความปลอดภัยที่อยู่รับใช้ฟ่านเจิงมายาวนานเท่านั้น ขณะที่พนักงานใหม่ที่สีว์เหมิงจ้างไว้ได้หายไปพร้อมกับเธอ
เมื่อไม่กี่มานี้ ฟ่านอีฟู บุตรชายอีกคนของฟ่านเจิงที่เกิดจากภรรยาคนที่สาม ออกมาโพสต์รูปภาพและเขียนว่า "พ่อมาดูงานแสดงภาพเขียน" ที่ฝรั่งเศส แต่มีคอมเมนท์แย้งว่าภาพที่ฟ่านอีฟูโพสต์เป็นนิทรรศการแสดงภาพเขียนในปักกิ่งเมื่อปลายเดือนที่แล้ว
อย่างไรก็ตาม ผู้สื่อข่าวจีนเผยการติดตามล่าสุด โดยอ้างแหล่งข่าวเพื่อนที่ใกล้ชิดกับฟ่านเจิง บอกว่า ฟ่านเจิงกับสีว์เหมิงได้ย้ายไปอยู่บ้านใหม่ที่พวกเขาซื้อไว้ และศิลปินฟ่านก็ยังสบายดี
ย้อนกลับไปเมื่อเดือนเม.ย.ปี 2024 ฟ่านเจิงสร้างความฮือฮาเมื่อประกาศแต่งงานกับสีว์เหมิง ที่อายุน้อยกว่าเขาถึงครึ่งศตวรรษ โดยอ้างว่าเธอช่วยดูแลเขาตอนป่วยเป็นโรคสมองขาดเลือดซึ่งเป็นอาการขั้นต้นๆ และช่วยให้ชีวิตของเขากลับมามีเรี่ยวแรงอีกครั้ง พร้อมกับควงภรรยาสาวปรากฏตัวในงานนิทรรศการศิลปะอย่างเปิดเผยสงสัยว่า "ความรักต่างวัย" นี้อาจแฝงด้วยเป้าหมายฮุบมรดกและทรัพย์สิน
ผลงานศิลปะของฟ่าน เจิง ถูกนำออกแสดงในประเทศต่างๆ รวมทั้งญี่ปุ่น และอังกฤษ จากข้อมูลรายงานที่จัดทำโดย Hurun Art List ระบุว่าในช่วงกว่าสิบปีที่ผ่านมา มีการเปิดประมูลผลงานศิลปะของฟ่านเจิงครั้งต่างๆ มูลค่าการซื้อขายรวม มากกว่า 2,300 ล้านหยวน
นอกจากนี้ ผู้สื่อข่าวจีนได้รวบรวมข้อมูลที่เปิดเผย ระบุว่าจากปี 2008 ถึง 2024 (17 ปี) ผลงานของฟ่านเจิงมีมูลค่าการซื้อขาย กว่า 4,000 ล้านหยวน
ภาพเขียนชื่อ "ฉินฉีซูฮว่า"《琴棋书画》เป็นผลงานตัวแทนของฟ่านเจิง ถูกประมูลซื้อไปในราคาสูงถึง 430 ล้านหยวน การไปรษณีย์ปักกิ่งได้นำภาพนี้มาพิมพ์แสตมป์ชุดพิเศษ ปี 2013
นอกจากนี้ ฟ่านเจิงยังถูกจัดเป็น 1 ใน 10 ของนักการกุศล ข้อมูลเว็บไซต์ หรงเป่าไจ (Rong Bao Zhai) ระบุว่า ระหว่างปี 1980-2009 ฟ่านเจิงบริจาคภาพเขียนและภาพอักษาพู่กันจีนให้กับสาธารณะ มูลค่ารวมกว่า 530 ล้านหยวน
ในปี 2010 ฟ่านเจิงได้รับรางวัลเกียรยศคือ Knight of the Legion of Honour จากอดีตประธานาธิบดีฝรั่งเศส นิโคลัส ซาร์โคซี สำหรับคุณูปการในด้านการแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมจีนและฝรั่งเศส
ฟ่านแต่งงานครั้งแรกกับกวีหญิง ส่วนภรรยาคนที่สองเป็นจิตรกร ฟ่านได้พบกับภรรยาคนที่สามในตอนที่เธอแต่งงานอยู่กินกับผู้อุปภัมถ์คนหนึ่งของเขาขณะที่ฟ่านเองยังอยู่กับภรรยาคนที่สอง ต่อมาทั้งสองเลิกกับคู่สมรสและมาอยู่ด้วยกัน สำหรับภรรยาคนที่สี่ หรือคนล่าสุด คือสีว์เหมิงมีอายุน้อยกว่าฟ่าน ถึง 50 ปี ทั้งสองแต่งงานกันเมื่อเดือนเม.ย.ปีที่แล้ว (2024) สีว์เหมิงเป็นอดีตนางแบบ เธอเคยเข้าประกวด Miss China International tournament 2008 ได้เป็นสาวงามอันดับที่สี่ของการประกวดฯนี้
สื่อเผยว่าฟ่านมีบุตรชายหญิงกับภรรยาคนก่อน รวม 4 คน ด้วยครอบครัวที่ซับซ้อนและมูลค่าทรัพย์สินมหาศาล อาจกลายเป็นชนวนปัญหาการสืบทอดมรดก เมื่อบุคคลสำคัญในครอบครัวหายตัวไปอย่างมีปริศนาเช่นนี้
ฟ่านเจิงถูกยกย่องว่าเป็นนักเขียน นักปรัชญา และศิลปินระดับ “ครูแห่งชาติ” เคยก่อตั้งภาควิชาศิลปะตะวันออกที่มหาวิทยาลัยหนานไค ผลงานของเขาได้รับการยกย่องจากต่างประเทศ รวมถึงมีพิพิธภัณฑ์ผลงานส่วนตัวในญี่ปุ่น
อย่างไรก็ตาม เขาก็เคยถูกวิจารณ์ว่าทำงานแบบสายการผลิต (mass production) และเน้นการสร้างชื่อเสียงมากกว่าคุณภาพงานศิลป์ ทั้งยังเคยถูกนักวิจารณ์กล่าวหาว่า "ขายชื่อเสียง" จนถึงขั้นฟ้องร้องกันในศาล ซึ่งสุดท้ายศาลตัดสินให้เขาชนะคดี