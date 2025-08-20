ปาฏิหาริย์ทางการแพทย์! ทีมแพทย์จีนผ่าตัดช่วยชีวิตผู้ป่วย "ศีรษะหลุดจากลำตัว" สำเร็จเป็นครั้งแรก

ทีมศัลยแพทย์จากโรงพยาบาล Shanghai Changzheng ได้ประสบความสำเร็จในการผ่าตัดช่วยชีวิตผู้ป่วยรายหนึ่งซึ่งได้รับบาดเจ็บรุนแรงจากการที่กระดูกคอหลุดออกจากกันอย่างสิ้นเชิง หรือที่เรียกได้ว่า "ศีรษะหลุดจากลำตัว" ซึ่งเป็นอาการที่หายากมากในระดับโลก
ศาสตราจารย์เฉิน ฮวาเจียง ผู้อำนวยการศัลยกรรมกระดูกสันหลังส่วนคอของโรงพยาบาลฯ เปิดเผยว่า ตลอด 30 ปีในการประกอบวิชาชีพ เขาไม่เคยพบผู้ป่วยที่มีการหลุดของกระดูกคออย่างรุนแรงถึงเพียงนี้มาก่อน ภาพเอกซเรย์แสดงให้เห็นว่าผู้ป่วยได้รับบาดเจ็บถึงขั้น “ศีรษะหลุดจากลำตัว” ซึ่งก่อให้เกิดการบาดเจ็บอย่างรุนแรงต่อไขสันหลัง รวมถึงหลอดเลือดและเส้นประสาทสำคัญ
ผู้ป่วยรายนี้ถูกแขนกลฟาดเข้าที่คออย่างรุนแรงจนหมดสติ หัวใจหยุดเต้นในที่เกิดเหตุ ต้องทำ CPR อย่างเร่งด่วนก่อนนำส่งโรงพยาบาล ภาพ CT แสดงว่า กระดูกคอหลุดจากกันหลายข้อ เลือดออกมาก มีลิ่มเลือดขนาดใหญ่ในบริเวณบาดเจ็บ และหลอดเลือดทั้งสองข้างถูกอุดตัน ผู้ป่วยมีความดันโลหิตตกอย่างรุนแรงเหลือเพียง 50 mmHg และต้องใช้ยากระตุ้นหัวใจขนาดสูงตลอดเวลา
ทีมแพทย์ผู้เชี่ยวชาญจากหลายสาขา รวมทั้งศัลยแพทย์กระดูก ศัลยแพทย์สมอง วิสัญญีแพทย์ แพทย์ฉุกเฉิน และ ICU ได้ร่วมมือกันจัดตั้งทีมเพื่อวางแผนรับมือกับความเสี่ยงที่ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อน โดยเฉพาะปัญหาหลอดเลือดแตกขณะผ่าตัด, ความเสี่ยงจากการติดเชื้อจากบาดแผลบริเวณท้ายทอย, ภาวะสมองขาดเลือด และการไม่สามารถเคลื่อนตัวผู้ป่วยได้เพื่อทำภาพถ่ายเพิ่มเติม
“เพียงขยับตัวเล็กน้อย ความดันโลหิตของผู้ป่วยจะตกต่ำทันทีถึงจุดวิกฤต เราไม่สามารถทำ CT เพิ่มเติมหรือวางแผนผ่าตัดตามปกติได้ ต้องเดินหน้าไปทีละก้าว บนเวทีที่ไม่เคยมีใครเดินมาก่อน” เฉินกล่าว
แม้มีเพียงความหวังริบหรี่ แต่ทีมแพทย์ยืนยันจะ "พยายามแม้จะมีโอกาสรอดเพียง 1%" ตามคำขอของครอบครัวผู้ป่วย
ในห้องผ่าตัดที่เต็มไปด้วยความระทึก ศาสตราจารย์เฉินและคณะแพทย์ร่วมกันดำเนินการผ่าตัดภายใต้เงื่อนไขสุดโหด ด้วยทักษะขั้นสูงและความแม่นยำระดับมิลลิเมตร พวกเขาได้นำโครงสร้างกระดูกคอที่หลุดออกกลับเข้าที่ พร้อมใช้นวัตกรรมการตรึงด้วย “แผ่นเหล็กดาวเทียม” (satellite plate) เพื่อเสริมความมั่นคงให้กับบริเวณที่ถูกผ่าตัด ซึ่งถือเป็นการประยุกต์ใช้เทคนิคใหม่ในกรณีสุดขั้วเป็นครั้งแรกในประเทศจีน
หลังการผ่าตัดกว่า 3 ชั่วโมง สิ่งมหัศจรรย์ก็เกิดขึ้น ผู้ป่วยเริ่มมีสติ ฟื้นจากอาการโคม่า สามารถถอดท่อช่วยหายใจ และล่าสุดสามารถลุกขึ้นนั่งได้ด้วยความช่วยเหลือของครอบครัว ถือเป็นสัญญาณการฟื้นตัวของระบบประสาทที่ชัดเจน ปัจจุบันผู้ป่วยอยู่ในระยะพักฟื้น และเข้าสู่โปรแกรมฟื้นฟูสมรรถภาพ
“นี่เป็นก้าวสำคัญในวงการศัลยกรรมกระดูกสันหลังของจีน” ศาสตราจารย์เฉินกล่าว “เราจะยังไม่หยุดอยู่แค่นี้ เป้าหมายต่อไปของเราคือการบุกเบิกเขตแดนทางการแพทย์ที่ยังไม่มีใครเคยก้าวไป เพื่อช่วยผู้ป่วยที่ถูกทิ้งอยู่ในเงามืดของความสิ้นหวัง ให้มีโอกาสกลับมามีชีวิตใหม่อีกครั้ง”