"แอปเปิล" เปิดสาขาใหม่ในเซินเจิ้น คนต่อคิวรอ 26 ชั่วโมงคว้าสายรัดข้อมือหมายเลข 001

วันที่ 16 สิงหาคม 2025 เวลา 10.00 น. ตามเวลาท้องถิ่น Apple ได้เปิดร้านสาขาใหม่อย่างเป็นทางการที่ศูนย์การค้า Qianhai One Mall เขตเป่าอัน เมืองเซินเจิ้น นับเป็นสาขาที่ 3 ของ Apple ในเซินเจิ้น ต่อจากสาขา Yitian Holiday Plaza (เปิดปี 2012) และ MixC (เปิดปี 2023) และเป็นร้านที่ 58 ในภูมิภาคจีนแผ่นดินใหญ่ โดยทำให้เซินเจิ้นมีจำนวนร้าน Apple เทียบเท่ากับเทียนจิน ฉงชิ่ง และหนานจิง เป็นรองเพียงเซี่ยงไฮ้ (8 สาขา) และปักกิ่ง (5 สาขา)
ในช่วงเย็นวันที่ 15 สิงหาคม เจ้าหน้าที่เริ่มแจกสายรัดข้อมือที่มีหมายเลขกำกับให้กับผู้ที่มารอคิว และภายในเวลา 8 โมงเช้าของวันที่ 16 ได้แจกไปแล้วกว่า 1,000 ชิ้น ผู้ครอบครองหมายเลข 001 คือ “คุณอู๋” ซึ่งเดินทางจากเมืองหนิงปัวในภาคตะวันออกจีน ไปเมืองภาคใต้ที่กว่างโจว จากนั้นโดยสารรถต่อมายังเซินเจิ้น โดยมาถึงหน้าร้านตั้งแต่เวลา 8.00 น. ของวันที่ 15 รวมใช้เวลากว่า 26 ชั่วโมงเพื่อให้ได้เป็นลูกค้าคนแรกที่เข้าร้าน
แฟนคลับ Apple คนอื่น ๆ นั่งเล่นมือถือหรืองีบหลับบนพื้นทางเดิน ขบวนแถวยาวเป็นสิบ ๆ เมตร บรรยากาศเริ่มคึกคักเมื่อเวลาประมาณ 9.30 น. เมื่อพนักงาน Apple กว่า 120 คนในร้านออกมาต้อนรับแฟน ๆ อย่างอบอุ่น ท่ามกลางเสียงปรบมือและเชียร์อย่างสนุกสนาน
Apple รายงานรายได้ประจำไตรมาส 3 ปี 2025 (สิ้นสุด 28 มิ.ย.) ว่า มียอดรายได้รวม 94.04 พันล้านดอลลาร์สหรัฐ เพิ่มขึ้น 10% จากปีก่อนหน้า สูงกว่าที่นักวิเคราะห์คาดไว้ที่ 89.53 พันล้านดอลลาร์ ขณะที่กำไรสุทธิอยู่ที่ 24.43 พันล้านดอลลาร์
ในจีนแผ่นดินใหญ่ Apple มีรายได้เพิ่มขึ้น 4% เมื่อเทียบปีต่อปี อยู่ที่ 15.37 พันล้านดอลลาร์ นับเป็นไตรมาสแรกที่รายได้จากจีนกลับมาเติบโตนับตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2023