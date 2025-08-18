สาวจีนติดคุก 11 ปี ฐานทำร้ายแฟนจนตาย! อ้างถูกขอให้ลงไม้ลงมือแทนการบอกเลิก

เขาบอกให้ฉันตีเขา! "อาจวน" หญิงผู้ที่ต้องติดคุกในข้อหาฆ่า "อาเฉียง" แฟนของเธอ หลังเธอต้องการเลิกกับเขา แต่เขาไม่ยอมและขอให้เธอทำร้ายเขาแทนการยุติความสัมพันธ์
รายงานระบุว่า ทั้งสองอาศัยอยู่ด้วยกันที่บ้านเช่าแห่งหนึ่ง ในเมืองไท่หยวน มณฑลซานซี โดยอาจวนบอกเลิกอาเฉียงมาแล้วหลายต่อหลายครั้ง เพราะจับได้ว่าเขาชอบโกหก แถมยังซื้อบริการทางเพศ
ทว่าเขามักจะขอโอกาส และใช้วิธีทำร้ายตัวเอง อย่างการเอาตะเกียบมาถูอก หรือเผาช้อนพลาสติกและปล่อยให้พลาสติกหยดลงบนหน้าท้องและต้นขา เพื่อพิสูจน์ความจริงใจ
อย่างไรก็ตาม อาจวนได้ขอเลิกกับเขาอีกครั้งเมื่อวันที่ 5 มิ.ย.ที่ผ่านมา
"ที่รัก ทำไมเธอไม่มาตีฉันหล่ะ” อาเฉียงถามเธอ
อาจวนบอกว่าเธอรู้สึกขยะแขยงเป็นอย่างมาก และเกลียดที่เขาชอบทำร้ายตัวเองและทรยศเธอ
ท้ายที่สุด เธอก็จัดการคว้าผมของอาจวนเอาไว้ และจับศีรษะของเขาฟาดเข้ากับกำแพงไป 4-5 ครั้ง ก่อนที่อาเฉียงจะหมดสติไป
เธอขอความช่วยเหลือจากเพื่อนบ้าน โดยพวกเขาได้เรียกรถพยาบาลมารับตัวอาเฉียงไปรักษา ทว่าอาเฉียงก็ได้เสียชีวิตในเวลาต่อมา
ภายหลัง ศาลท้องถิ่นพิพากษาตัดสินจำคุกอาจวนเป็นเวลา 11 ปี แม้เธอจะยื่นอุทธรณ์ แต่ศาลสูงประจำมณฑลซานซีก็พิพากษายืนตามศาลท้องถิ่น
นอกจากนี้ มีรายงานว่าในระหว่างที่อาจวนถูกควบคุมตัว เธอได้มีปัญหากับเพื่อนร่วมห้องจนทำให้เพื่อนร่วมห้องได้รับบาดเจ็บอีกด้วย
คดีนี้ได้รับความจนใจจากชาวเน็ตและมีการพูดถึงเป็นวงกว้าง พร้อมคอมเมนต์ เช่น “ฉันคิดว่าทั้งคู่มีปัญหาทางจิต” “ฉันไม่เชื่อหรอก คุณเชื่อเหรอ? ทั้งหมดเป็นสิ่งที่อาจวนพูดอยู่เพียงฝ่ายเดียวเท่านั้น” และ “เรื่องนี้เตือนเราให้อยู่ห่างจากคนที่มีบุคลิกรุนแรง”
ที่มา : Chinese woman jailed for killing lover after he told her to hit him instead of breaking up (SCMP)