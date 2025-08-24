คลิกคลิป : ฟาร์มไฮเทค มณฑลเจ้อเจียง ปลูกและเก็บผักอัตโนมัติ ไร้แรงงานคน

ผักบนจานสลัดของคุณอาจถูกปลูกขึ้นที่สวนสาธิตเกษตรอัจฉริยะ ในอำเภอเต๋อชิง มณฑลเจ้อเจียง โดยไม่ต้องใช้แรงงานคนแม้แต่น้อย ด้วยเทคโนโลยีล้ำสมัย สวนแห่งนี้ใช้เทคโนโลยี AI และ Internet of Things (IoT) ควบคุมการเพาะปลูกผัก อย่างผักกาดหอมและร็อกเก็ต ทุกขั้นตอน
Hu Yaofeng ผู้จัดการฝ่ายเทคนิค บริษัท Zhejiang Houji Intelligent Technology กล่าวว่า เครื่องปลูกต้นกล้าอัตโนมัติออกแบบมาเพื่อทดแทนแรงงาน เพียง 40 วินาที สามารถย้ายต้นกล้าได้ 30 ต้น เพิ่มประสิทธิภาพมากกว่า 70% เมื่อทำงานร่วมกับสายพานลำเลียงอัตโนมัติ เครื่องล้างผัก และระบบควบคุมสภาพแวดล้อมในโรงเรือน จึงได้การปฏิบัติงานแบบไร้คนอย่างเต็มรูปแบบ
นักวิจัยระบุว่า พืชผักที่ปลูกปลอดสารกำจัดศัตรูพืชและโลหะหนัก อีกทั้งให้ผลผลิตมากกว่าการปลูกกลางแจ้งแบบเดิมถึง 5–7 เท่า
Hu Yaofeng กล่าวต่อว่า นี่คือต้นกล้าร็อกเก็ต ใช้เวลาเพาะเลี้ยงประมาณ 15 วัน ก็สามารถย้ายที่ปลูกได้แล้ว นอกจากนี้ ยังมีต้นงาที่ย้ายที่ปลูกไว้ภายนอกและเริ่มโตเต็มที่ ซึ่งพร้อมเก็บเกี่ยวภายใน 25–30 วัน หลังการเก็บเกี่ยว บริษัทจะจำหน่ายให้กับบริษัทอย่าง Freshippo และ Yum! Brands
การเกษตรไฮเทคนี้ช่วยป้อนสินค้าสู่ผู้ค้าปลีกรายใหญ่ของจีน และสะท้อนให้เห็นอนาคตของภาคเกษตรกรรมจีน นี่คือ นวัตกรรมสำคัญที่แสดงให้เห็นว่า เทคโนโลยีกำลังขับเคลื่อนการทำเกษตรสมัยใหม่ของจีน โดยมีเป้าหมายเพื่อส่งมอบผักที่ปลอดภัยและดีต่อสุขภาพตรงถึงโต๊ะอาหารของผู้บริโภค
ที่มา : China Media Group