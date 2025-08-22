คลิกคลิป : เมืองฉวีโจว มณฑลเจ้อเจียง กำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางอุตสาหกรรมซีรีส์สั้นของจีน

เมืองฉวีโจว มณฑลเจ้อเจียง กำลังก้าวขึ้นเป็นศูนย์กลางของอุตสาหกรรมซีรีส์สั้นของจีน และขยายสู่ตลาดโลก ผ่านรูปแบบการให้บริการที่เน้นการถ่ายทำที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง
Meigao Short Drama Super Factory ก่อตั้งขึ้นเมื่อเดือนมิ.ย. 2024 มีพื้นที่กว่า 66,000 ตารางเมตร มีฉากถ่ายทำกว่า 200 ชุด รองรับการถ่ายทำได้พร้อมกันถึง 30 โปรเจ็กต์
Sun Yu โปรดิวเซอร์ซีรีส์สั้นที่ทำตลาดในอเมริกาเหนือ เล่าว่า เคยถ่ายทำที่ลอสแอนเจลิสเป็นหลัก แต่ที่นี่ค่าใช้จ่ายต่ำกว่ามาก ค่าสตูดิโอลดลงอย่างน้อยครึ่งหนึ่ง การถ่ายทำซีรีส์สั้น 60 ตอน จากเดิมต้องใช้เวลา 9–10 วัน ลดเหลือไม่ถึง 1 สัปดาห์ ทุกอย่างอยู่ใกล้ฉากถ่ายทำ รวมถึงที่พัก ทำให้การผลิตสะดวกมากขึ้น
ในฐานะศูนย์ผลิตซีรีส์สั้นครบวงจรที่ใหญ่ที่สุดของจีน ที่นี่สามารถถ่ายทำซีรีส์ 1 ตอนเสร็จภายในเพียง 5 ชั่วโมง โดยมีบริการครบวงจร ตั้งแต่พัฒนาบท ถ่ายทำ ตัดต่อ และจัดจำหน่าย
Dai Wenxue ผู้จัดการทั่วไป Quzhou Chaoqilin Holding Group ระบุว่า บริษัทมีแพ็กเกจการผลิตตามความต้องการ มีทีมงานมืออาชีพกว่า 200 คน ดูแลทุกขั้นตอน ตั้งแต่เขียนบท กำกับ ถ่ายทำ กระจายผลงานบนแพลตฟอร์ม
นอกจากนี้ ยังมีฐานถ่ายทำภาพยนตร์เสมือนจริงอัจฉริยะ (Versatile AI Virtual Film Base) ในฉวีโจวให้บริการ โดยใช้เวลาเดินทางเพียง 5 ชั่วโมงจากศูนย์ ที่นี่มีฉากขนาดใหญ่ที่ออกแบบอย่างสมจริง เช่น ฉากภัยธรรมชาติ ฉากสงคราม สร้างขึ้นแบบเสมือนจริงบนจอ LED ขนาดมหึมา
การเปลี่ยนฉากสามารถทำได้ภายในไม่กี่นาที ช่วยลดต้นทุนได้กว่า 20–30% เทคโนโลยีการผลิตเสมือนจริงนี้เปิดโอกาสให้สร้างสรรค์ผลงานที่เคยเป็นไปไม่ได้ เพราะข้อจำกัดด้านสถานที่หรือค่าใช้จ่าย Shen Chenqi ผู้จัดการทั่วไปของฐานถ่ายทำระบุว่า ที่นี่มีพื้นที่ 5,000 ตารางเมตร พร้อมจอโค้ง 270 องศา ซึ่งถือว่าใหญ่ที่สุดในโลก
ที่มา : China Media Group