คลิกคลิป : เซี่ยงไฮ้ก้าวขึ้นสู่ศูนย์กลางกาแฟโลก หนุนการค้ากาแฟจีน–บราซิลเติบโตต่อเนื่อง

บราซิลเป็นแหล่งนำเข้ากาแฟรายใหญ่ที่สุดของจีน ปีที่ผ่านมาจีนนำเข้ากาแฟจากบราซิลปริมาณ 76,000 ตัน เพิ่มขึ้น 27.1% เมื่อเทียบกับปีก่อน ล่าสุด จีนอนุมัติรายชื่อผู้ส่งออกกาแฟบราซิล 183 ราย ให้สามารถทำการค้ากับจีนได้ในอีก 5 ปีข้างหน้า มีผลตั้งแต่วันที่ 30 ก.ค.ที่ผ่านมา ช่วยสร้างโอกาสใหม่สำหรับเกษตรกรผู้ปลูกกาแฟ
Boram Julio Um แชมป์โลกบาริสต้า ปี 2023 และผู้ประกอบการกาแฟชาวบราซิล มองว่านี่เป็นโอกาสสำคัญระหว่างผู้ส่งออกกาแฟบราซิลกับผู้บริโภคชาวจีน และหวังจะได้เห็นกาแฟบราซิลหลากหลายชนิดในตลาดจีน
ปัจจุบัน เซี่ยงไฮ้มีร้านกาแฟมากกว่า 9,000 แห่ง แซงหน้าทั้งโตเกียวและนิวยอร์ก จนได้รับการขนานนามว่า เป็น “เมืองหลวงกาแฟโลก” ในฐานะศูนย์กลางกาแฟของจีน Annie Yip ผู้ประกอบการธุรกิจกาแฟชาวจีนกล่าวว่า ตอนนี้มีซัพพลายเออร์กาแฟบราซิลเพิ่มขึ้น จึงมีเมล็ดกาแฟให้ทดลองมากขึ้น และปริมาณนำเข้าของทางร้านก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน
Guilherme Milani ผู้ผลิตกาแฟชาวบราซิลกล่าวว่า นี่ช่วยให้ตลาดจีนสามารถปรับกาแฟให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าได้มากขึ้น ตอนนี้มีตัวเลือกมากขึ้น ทั้งกาแฟ Specialty และกาแฟเชิงพาณิชย์
ในขณะที่เซี่ยงไฮ้ยังคงตอกย้ำบทบาทศูนย์กลางวัฒนธรรมกาแฟระดับโลก เมล็ดกาแฟจากบราซิลช่วยมอบทางเลือกที่หลากหลายให้ผู้บริโภค และมอบเส้นทางการเติบโตอย่างยั่งยืนให้กับผู้ผลิตกาแฟ
ที่มา : China Media Group